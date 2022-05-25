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"Чому ми тягнемо?": в Естонії сказали, як швидко закінчити війну в Україні

25 травня 2022, 17:33

Міністр оборони Естонії закликав усі держави не стояти осторонь і вказав, яким чином вони можуть наблизити перемогу України у війні.

В Естонії сказали, як швидко закінчити війну в Україні/ Міноборони України, Twitter @DedonderLudivin

Війна Росії проти Української держави повинна якнайшвидше завершитися перемогою Збройних сил України. Зараз західні лідери впевнені у перемозі ЗСУ над армією РФ.

Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет, повідомляє ERR. Проте, за його словами, інші держави можуть наблизити перемогу України – для цього їй потрібно надавати більше необхідної для захисту зброї.

"Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Ми повинні забезпечити достатню підготовку, достатній обсяг систем озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якнайшвидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України", – наголосив Лаанет.

Він зазначив, що впевнений у перемозі України, але західні держави повинні допомогти їй у цьому. За словами Лаанета, Україна уже переможець у цій війні. Українці продемонстрували неймовірний моральний дух і стійкість.

"По-друге, Захід нарешті зрозумів, що Україна воює не лише за себе, але і за весь Захід, включаючи нас. І по-третє, звісно, ​​що російська армія на чолі з Путіним зробила багато прорахунків перед війною", – зазначив міністр оборони Естонії.

Раніше в українській розвідці зазначали, що у країни-агресорки РФ закінчуються запаси високоточної зброї, тому російським військам доводиться змінювати тактику. Росія уже використала 60% високоточної зброї.

Також раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується прийом до російського громадянства жителів Запорізької та Херсонської областей.

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