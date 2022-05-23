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Німецький уряд з Шольцем на чолі блокує поставки БМП Україні - Bild

23 травня 2022, 18:49

Журналісти розповіли про відмову німецького уряду передати Україні тридцять дві БМП Marder, які знаходяться в розпорядженні Міноборони Німеччини.

БМП Marder
БМП Marder / колаж Вікіпедія / ua.depositphotos.com

Федеральний німецький уряд під керівництвом канцлера Олафа Шольца блокує поставки Україні бойових машин піхоти (БМП) моделі Marder. Оборонний концерн Rheinmetall готовий надати до 100 таких бронемашин, але його заявка досі не розглянута, повідомляє німецький портал Bild.

"Лицемірна гра уряду Шольца про нібито неможливість поставки в Україну бойових машин піхоти Marder виходить на новий виток", - йдеться в матеріалі видання.

У тексті йдеться про відмову німецького уряду передати Україні тридцять дві БМП Marder, які знаходяться в розпорядженні Міноборони Німеччини. Бронемашини, після незначного ремонту, можна продовжити спокійно використовувати.

Цього разу видання з'ясувало, що Федеральна рада безпеки Німеччини більше місяця блокує заявку концерну Rheinmetall на поставку Україні 100 БМП Marder, які знаходяться в розпорядженні виробника. Ці машини могли б бути приведені в бойову готовність не пізніше, ніж через шість тижнів.

Як відзначають журналісти Bild, якби німецька влада схвалила угоду між Rheinmetall і українським урядом, яка обговорювалася в березні, перші БМП могли б відправитися в Україну вже влітку нинішнього року.

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Нагадаємо, раніше керівник Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт підтвердила передачу офіційним Берліном у розпорядженні ЗСУ семи самохідних артилерійських установок (САУ) моделі PzH 2000. Таку заяву чиновниця зробила під час свого візиту до Словаччини,

За словами Ламбрехт, в ЗСУ відправлять САУ, які зараз закінчують ремонтувати, і німецькі військові в них в даний час терміново не потребують.

Panzerhaubitzen 2000 має ствол 52-го калібру (довжина 8 метра), автоматичною системою заряджання з боєкомплектом в 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів.

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Автор: Єгор Бунін
новини Німеччини БМП війна Росії та України
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