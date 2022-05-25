Путін оголосить війну Словаччині після перемоги в Україні - прем'єр

Путін після перемоги в Україні піде на Словаччину / Reuters, wikipedia

Путін може оголосити війну Словаччині після того, як захопить Україну. Таку заяву зробив словацький прем'єр Едуард Хегер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє CNN.

Він також висловив підтримку Україні і заявив, що вона повинна перемогти в цій війні.

"Якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина... Вони (Україна) повинні перемогти", - сказав Хегер.

Едуард Хегер різко висловився про дії членів Євросоюзу, які "йдуть на компроміси" зі своїми принципами щодо з Росією і "занадто сильно покладаються на російську енергію".

"Ми занадто довго обмінювали наші цінності на дешевий газ і нафту. Компроміс з Путіним викликав війну в Україні. Агресивна війна, люди гинуть. Українці проливають свою кров за наші цінності, тому нам це не потрібно", — додав Хегер.

Також він закликав блок почати роботу з Україною і Західними Балканами, щоб виробити "стандартні правила, аби Україна могла приєднатися до ЄС".

Раніше глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Путін такий, як Гітлер і його необхідно терміново зупинити в Україні, поки він не просунувся далі на захід. Він зазначив, що зараз Україна бореться за майбутнє всієї Європи.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України так звану "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Після того, як ЗСУ відважно вибили окупантів з багатьох районів України, почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були зав'язані руки.

Для боротьби з "путінським миром" союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу. У США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

У російських військ не вийшло захопити українських захисників і влаштувати їм великий "котел". Тепер вони націлені на те, що б забезпечити три менших "котла" на Донбасі.

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