Шерон Стоун назвала останню краплю, що зруйнувала її шлюб

Її чоловік просто розвернувся й пішов, почувши про діагноз.

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Шерон Стоун розповіла про особисте / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Коротко:

Що сталося з Шерон Стоун

Чому вона прийняла таке рішення

Шерон Стоун вирішила розірвати свій другий шлюб через реакцію свого тодішнього чоловіка на її жахливі проблеми зі здоров'ям.

Як пише Page Six, актриса з фільму "Основний інстинкт" розповіла, що дізналася про наявність пухлин у грудях на початку 2000-х років.

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"Одна з них була більшою, ніж уся моя ліва грудь", — згадувала вона. "І лікар приїхав до мене додому та сказав: „Послухайте, ми вважаємо, що вам слід зробити двосторонню мастектомію. Це справді погано. І зазвичай, коли пухлини досягають цієї області, ми ще до операції розуміємо, що це рак", — розповідає актриса.

Шерон Стоун розповіла про останню краплю / ua.depositphotos.com

68-річна Стоун сказала, що була впевнена в доброякісності своїх пухлин і вирішила зробити операцію, "бо не збиралася жартувати".

Однак тодішній чоловік Стоун чітко дав зрозуміти, що не підтримує її рішення. "Мій чоловік сказав: „Це смішно", — згадувала вона. — І встав та вийшов із кімнати".

Номінована на "Оскар" актриса сказала, що її чоловік був засмучений, тому що їй доведеться видалити обидві груди.

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Про особу: Шерон Стоун Шерон Стоун — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, продюсерка та колишня модель. Лауреатка премій "Золотий глобус" та "Еммі", а також номінантка на премію "Оскар".

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