Шерон Стоун назвала останню краплю, що зруйнувала її шлюб

Коротко:
- Що сталося з Шерон Стоун
- Чому вона прийняла таке рішення
Шерон Стоун вирішила розірвати свій другий шлюб через реакцію свого тодішнього чоловіка на її жахливі проблеми зі здоров'ям.
Як пише Page Six, актриса з фільму "Основний інстинкт" розповіла, що дізналася про наявність пухлин у грудях на початку 2000-х років.
"Одна з них була більшою, ніж уся моя ліва грудь", — згадувала вона. "І лікар приїхав до мене додому та сказав: „Послухайте, ми вважаємо, що вам слід зробити двосторонню мастектомію. Це справді погано. І зазвичай, коли пухлини досягають цієї області, ми ще до операції розуміємо, що це рак", — розповідає актриса.
68-річна Стоун сказала, що була впевнена в доброякісності своїх пухлин і вирішила зробити операцію, "бо не збиралася жартувати".
Однак тодішній чоловік Стоун чітко дав зрозуміти, що не підтримує її рішення. "Мій чоловік сказав: „Це смішно", — згадувала вона. — І встав та вийшов із кімнати".
Номінована на "Оскар" актриса сказала, що її чоловік був засмучений, тому що їй доведеться видалити обидві груди.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що Міла Нітіч вперше зважилася на болісне зізнання, розповівши про втрату дитини на ранньому терміні вагітності. За словами артистки, пережита трагедія не тільки стала для неї важким ударом, але й спричинила серйозні ускладнення для здоров'я.
Напередодні також відома українська артистка Ольга Сумська несподівано заговорила про особисте життя молодшої дочки Анни, яку вона народила від актора Віталія Борисюка.
Вас також може зацікавити:
- Квартира української актриси постраждала через атаку росіян на Київ: як виглядає
- "Я дуже економна": відома актриса розповіла про свої витрати в Києві
- Кличко різко відповів на питання про дочку від американської актриси
Про особу: Шерон Стоун
Шерон Стоун — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, продюсерка та колишня модель. Лауреатка премій "Золотий глобус" та "Еммі", а також номінантка на премію "Оскар".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред