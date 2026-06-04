'Гірше ніж СРСР': яку нову роль Китай приготував для Росії та чому росіяни тікають

Публіцист Ейдман вважає, що економічні проблеми Росії продовжують поглиблюватися через відтік капіталу, кадрів та відсутність інвестицій у розвиток.

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Яку нову роль Китай приготував для Росії та чому росіяни вже тікають з країни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Ігор Ейдман:

У Росії масово придушують економічні та політичні свободи

Інтелектуальна еліта й цілі галузі масово виїжджають із РФ

Путінська Росія деградує значно стрімкіше за Радянський Союз

У Росії посилюється тренд на жорстке обмеження доступу громадян до інформації та цифрового простору, де все більше контенту контролюється державою. Паралельно з цим відбувається згортання економічних, політичних і інформаційних свобод, що формує середовище ізоляції та централізованого контролю. Про те, що надалі чекає на Росію розповів в інтерв’ю Главреду соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

"Блокування інтернету – це не ізольована історія. У Росії придушується свобода у всіх формах: економічна, політична, інформаційна свободи. А сучасна економіка може розвиватися тільки за рахунок творчих та ініціативних людей, а такі з Росії виїжджають. Я бачу це на прикладі того ж Берліна: якщо раніше російську мову можна було почути хіба що в російськомовних районах, наприклад, у районі Марцан, то зараз вона лунає скрізь, причому з вимови зрозуміло, що це говорять москвичі та пітерці, і що це інтелігентні та інтелектуальні люди. Такі з Росії виїжджають масово. Цілі галузі виїжджають з країни!", - заявив він. відео дня

За словами Ейдмана, в умовах посилення авторитаризму, обмеження свобод і тривалої війни проти України Росія втрачає можливості для розвитку науки, творчості, економіки та суспільної думки. На його думку, країна вже демонструє ознаки дедалі більшого відставання.

Публіцист також звернув увагу на проблему відсутності інвестицій. Він наголосив, що сучасна економіка потребує як людського потенціалу, так і фінансових вкладень, однак і кваліфіковані кадри, і капітал продовжують залишати Росію. Західні інвестори, за його словами, вже пішли з російського ринку, а Китай не зацікавлений у фінансуванні високотехнологічних і конкурентних галузей. На думку Ейдмана, Пекін влаштовує роль Росії як "сировинного придатка", тому його інтерес зосереджений переважно на закупівлі ресурсів, таких як нафта, газ, ліс, золото та діаманти, а не на розвитку сучасної промисловості чи інноваційних секторів економіки.

"Тому в Росії вже криза і застій. І надалі все це лише поглиблюватиметься. Ми чудово пам'ятаємо, як деградував СРСР у часи застою, але путінська Росія деградує набагато стрімкіше, ніж Союз, що призведе до катастрофічних для неї наслідків", - підсумував він.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

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Колишній співробітник СБУ Іван Ступак вказав на важливість приховування Кремлем ударів по Москві, бо вони мають значний військовий і психологічний вплив на російське суспільство. Він наголосив, що в Кремлі вважають атаки разовою акцією, хоч підсилюють систему ППО довкола столиці. Унікальний підхід Москви призводить до проблем у сприйнятті війни серед громадян.

У ніч на 22 травня в Ярославлі пролунали десятки вибухів через атаку дронів, що змусило владу терміново перекрити трасу на Москву та зупинити аеропорт. Місцевий губернатор Михайло Євраєв відзначив заходи безпеки та підтвердив відсутність постраждалих. Цей інцидент підкреслює загострення напруги в центральних регіонах Росії.

Як раніше повідомляв Главред, СБУ завдала удару по ключовій нафтостанції у Володимирській області, що постачає пальне до Московського регіону. Після атаки сталася масштабна пожежа, а українські спецоперації з ураження критичної інфраструктури продовжуються. Це підсилює війну на виснаження в економічному фронті країни-агресора.

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Про персону: Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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