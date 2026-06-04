РФ нарощує кількість ударів і знайшла схему обходу ППО України — CNN

Стратегія російських ударів базується на принципі "придушення" — розкрито суть цього принципу.

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Росія посилює інтенсивність ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

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Росія помітно наростила інтенсивність авіаударів по Україні

Мета РФ — досягти успіхів на фронті та чинити тиск на Україну

В останні місяці Росія помітно наростила інтенсивність авіаударів по території України, використовуючи рекордну кількість дронів і високошвидкісних ракет. Мета таких атак — спроба досягти значних успіхів на фронті та чинити тиск на українську оборону.

За даними CNN, стратегія російських ударів будується за принципом "придушення": спочатку масові хвилі дешевих безпілотників Shahed, потім швидкісні балістичні ракети і, нарешті, точні крилаті ракети. Такий підхід дозволяє обійти систему протиповітряної оборони та завдавати максимальної шкоди.

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Застосування гіперзвукових ракет

У вівторок Росія вперше застосувала вісім гіперзвукових "Цирконів" в одній атаці — жодна з цих ракет не була збита. "Циркони" мають таку швидкість і потужність, що здатні вражати навіть великі військові об’єкти, включаючи кораблі.

Експерти зазначають, що ці удари виконують не тільки військову функцію, а й психологічну: вони спрямовані на посилення страху серед громадян і тиск на українських лідерів з метою прискорити завершення конфлікту.

Чому атаки посилилися

Томас Віттінгтон із британського аналітичного центру RUSI зазначає: "Ключовим фактором зростання частоти та масштабів повітряних атак є те, що Росія намагається домогтися якихось відчутних перемог на полі бою". Після того як Україна у квітні 2024 року повернула більше територій, ніж Росія захопила, Москва опинилася у скрутному становищі: авіаудари залишаються одним із небагатьох інструментів тиску.

Масштаби ударів

За даними CSIS, кількість атакуючих безпілотників Shahed зросла з приблизно 5000 щомісяця до понад 8000. Водночас Україна стикається з дефіцитом сучасних перехоплювачів для боротьби з балістичними та гіперзвуковими ракетами. У вівторок було випущено 41 балістичну ракету по всій країні — це більше, ніж загальна кількість ракет за весь минулий місяць. Тридцять із них вдалося збити.

Юрій Ігнат, представник Повітряних сил України, підкреслив: "Для системи Patriot недостатньо ракет; ще один фактор — як ворог розподіляє свої удари. Балістичні ракети частіше спрямовуються на регіони з меншим захистом".

/ Главред

Стратегічна мета — Київ

Експерти вказують, що за обмежених ресурсів української ППО головною метою залишається захист столиці та ключових урядових об’єктів, тоді як менш населені райони залишаються більш вразливими.

ЄС зберігає присутність у Києві попри погрози РФ

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова підтвердила, що російські погрози не вплинуть на роботу європейської місії в столиці. Європейські дипломати залишаться в Києві, а рекомендації іноземцям покинути місто не стануть причиною призупинення діяльності ЄС в Україні.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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