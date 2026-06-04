"Так склалося": Сумська розповіла про особисте життя доньки

Коротко:
- Яку пораду дала Ольга Сумська
- Як вона ставиться до особистого життя дочок
Відома українська артистка Ольга Сумська несподівано заговорила про особисте життя молодшої дочки Анни, яку вона народила від актора Віталія Борисюка.
Як розповіла артистка виданню РБК, вона не втручається в особисте життя своїх дітей.
"Я не втручаюся в особисте життя своїх дітей. Ось як складається... І ти ніколи не можеш дати якусь материнську пораду. Ти просто хочеш, щоб твоя дитина була щасливою", — каже вона.
Актриса каже, що у молодих пар трапляються кризи і головне, не виходити заміж "за статки".
"Ми теж починали з нуля. Тому ніколи не бійтеся випробувань у подружньому житті", — додала артистка.
"Ніколи не одружуйтеся і не виходите заміж за статки. Спочатку почуття, а все інше додасться згодом", — заявила актриса.
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Про особу: Ольга Сумська
Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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