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"Так склалося": Сумська розповіла про особисте життя доньки

Олена Кюпелі
4 червня 2026, 19:27оновлено 4 червня, 20:05
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Ольга Сумська розповіла, як ставитися до особистого життя своїх дочок.
Ольга Сумська — особисте життя
Ольга Сумська розповіла про стосунки з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Коротко:

  • Яку пораду дала Ольга Сумська
  • Як вона ставиться до особистого життя дочок

Відома українська артистка Ольга Сумська несподівано заговорила про особисте життя молодшої дочки Анни, яку вона народила від актора Віталія Борисюка.

Як розповіла артистка виданню РБК, вона не втручається в особисте життя своїх дітей.

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"Я не втручаюся в особисте життя своїх дітей. Ось як складається... І ти ніколи не можеш дати якусь материнську пораду. Ти просто хочеш, щоб твоя дитина була щасливою", — каже вона.

Ольга Сумська
Ольга Сумська народила двох дітей / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Актриса каже, що у молодих пар трапляються кризи і головне, не виходити заміж "за статки".

"Ми теж починали з нуля. Тому ніколи не бійтеся випробувань у подружньому житті", — додала артистка.

"Ніколи не одружуйтеся і не виходите заміж за статки. Спочатку почуття, а все інше додасться згодом", — заявила актриса.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Про особу: Ольга Сумська

Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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