"Так склалося": Сумська розповіла про особисте життя доньки

Ольга Сумська розповіла, як ставитися до особистого життя своїх дочок.

https://glavred.net/starnews/tak-skladyvaetsya-sumskaya-zagovorila-o-lichnoy-zhizni-docheri-10770434.html Посилання скопійоване

Ольга Сумська розповіла про стосунки з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Коротко:

Яку пораду дала Ольга Сумська

Як вона ставиться до особистого життя дочок

Відома українська артистка Ольга Сумська несподівано заговорила про особисте життя молодшої дочки Анни, яку вона народила від актора Віталія Борисюка.

Як розповіла артистка виданню РБК, вона не втручається в особисте життя своїх дітей.

відео дня

"Я не втручаюся в особисте життя своїх дітей. Ось як складається... І ти ніколи не можеш дати якусь материнську пораду. Ти просто хочеш, щоб твоя дитина була щасливою", — каже вона.

Ольга Сумська народила двох дітей / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Актриса каже, що у молодих пар трапляються кризи і головне, не виходити заміж "за статки".

"Ми теж починали з нуля. Тому ніколи не бійтеся випробувань у подружньому житті", — додала артистка.

"Ніколи не одружуйтеся і не виходите заміж за статки. Спочатку почуття, а все інше додасться згодом", — заявила актриса.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Міла Нітіч вперше зважилася на болісне зізнання, розповівши про втрату дитини на ранньому терміні вагітності. За словами артистки, пережита трагедія не тільки стала для неї важким ударом, але й спричинила серйозні ускладнення для здоров'я.

Раніше також Ані Лорак зіткнулася з переслідуванням з боку російської влади. Близькі до артистки джерела висловлюють надію на те, що Кароліна задіє впливові зв'язки, які допоможуть їй знову уникнути серйозних наслідків, але ситуація виходить з-під контролю.

Вас може зацікавити:

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред