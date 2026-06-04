Міла Нітіч вперше розповіла про втрату дитини: "Робили операцію"

Співачка розповіла про страшну подію у своєму житті.

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Міла Нітіч втратила дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Міла Нітіч

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Як Міла Нітіч розповіла про втрату дитини

Що сталося під час вагітності артистки

Українська співачка Міла Нітіч відверто розповіла про те, як втратила дитину на ранньому терміні вагітності. Як зізналася артистка в програмі "По хатах", це призвело до важких наслідків для її здоров'я.

За словами Нітіч, вона вперше публічно поділилася інформацією про завмерлу вагітність. Розповідаючи про своє значне схуднення на 20 кілограмів, співачка торкнулася теми гормонального збою, який призвів до різкого набору ваги. Вона зізналася, що це сталося через втрату дитини.

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Міла Нітіч схудла на 20 кілограмів / фото: instagram.com, Міла Нітіч

"Так сталося, що плід переносився три тижні. Я не знала про це, дізналася вже тільки через три тижні після того, як сталася замерла вагітність. Мені робили операцію, таке оперативне втручання, і після цього мене дуже сильно рознесло", — поділилася артистка.

Новина про вагітність стала для зірки несподіванкою і спочатку викликала страх, оскільки вона була зосереджена на поверненні на сцену та в медіа. Згодом вона прийняла своє становище і щиро захотіла стати матір'ю. Нещастя сталося прямо під час гастрольного туру Європою — на тлі сильного нездужання та токсикозу виконавиця не відразу зрозуміла, що її життю та здоров'ю загрожує небезпека.

Міла Нітіч — особисте життя / фото: instagram.com, Міла Нітіч

"Я просто підвелася в якийсь момент і думаю: нічого не болить, мене більше не нудить. Я одягаю джинси, в які ледь влізала тиждень тому, і розумію, що вони на мені вільні. Відразу з'явилося відчуття — це завмерла вагітність", — згадала Нітіч.

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям і втрату дитини, артистка не могла підвести шанувальників і через короткий час вийшла на сцену. Відразу після виступу в Києві Міла вирушила на операцію, після якої довгий час відновлювалася.

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Про персону: Міла Нітіч Міла Нітіч (Людмила Сергіївна Нітічук) — українська співачка. Фіналістка шоу "Шанс" (10 сезон), півфіналістка проекту "Голос країни" (1 сезон). Представляла Україну на конкурсі "Нова хвиля" у 2009 році, де посіла 6 місце.

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