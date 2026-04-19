Українські СБС в унікальний спосіб знищили 'Шахед' посеред моря

Операцію зі збиття провів дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis.

В Україні вперше збили "Шахед" у спосіб, який ще не бачили у світі

Україна вперше збила "Шахед" дроном із надводної платформи

Операцію провела 412-та бригада Nemesis СБС

Запуск здійснили з морського безекіпажного носія

Сили безпілотних систем України застосували нову тактику боротьби з іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Повітряну ціль вперше знищили дроном-перехоплювачем, запущеним із надводної безпілотної платформи. Про це повідомила 412-ї окремої бригади Nemesis СБС.

За інформацією військових, під час виконання бойових завдань у морській операційній зоні дивізіон безпілотних надводних комплексів застосував дрон-перехоплювач, який успішно знищив ударний безпілотник типу "Шахед". Особливістю операції стало те, що запуск здійснили не з суші чи повітря, а саме з безекіпажної надводної платформи.

"Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей", - наголосили в бригаді.

Фахівці відзначають, що використання надводних носіїв для запуску перехоплювачів може підвищити ефективність боротьби з масованими атаками дронів, зокрема над прибережними районами та акваторіями.

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 квітня російські війська масовано атакували Чернігів дронами. Внаслідок ударів загинув 16-річний хлопець, ще четверо людей.

Також у ніч на 18 квітня російські війська атакували портову інфраструктуру та логістичні об’єкти в Одеській області. Внаслідок удару є постраждалий і зафіксовано значні руйнування.

Тієї ж ночі під ударом опинився енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Як повідомили в Чернігівобленерго, без електропостачання залишилися близько 380 тисяч споживачів.

Про джерело: 412 ОП БпС NEMESIS 412 окремий полк безпілотних систем "NEMESIS" (412 ОП БпС) — військове формування Сил безпілотних систем Збройних сил України, пише Вікіпедія.

За час існування полку його військовослужбовці знищували ворожу техніку на різних ділянках фронту.

