Польща закриває небо на кордоні з Україною та Білоруссю - яка причина

Тимчасові обмеження польотів діятимуть з 10 червня до 9 вересня.

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Польща закриває повітряний простір на кордоні / Колаж: Главред, фото: РосЗМІ, УНІАН, t.me/voynareal

Коротко:

Польща частково закриває авіапростір

Обмеження діятимуть з 10 червня до 9 вересня

Рішення пояснюють необхідністю забезпечення національної безпеки

У Польщі тимчасово запроваджують обмеження повітряного руху в східній частині країни поблизу кордонів з Україною та Білоруссю. Рішення ухвалене з міркувань національної безпеки та діятиме протягом кількох місяців. Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

За даними польської сторони, на прохання Оперативного командування Збройних сил Польщі з 10 червня (00:00 UTC) до 9 вересня 2026 року (23:59 UTC) на сході країни буде встановлено зону обмеженого доступу EP R131.

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Обмеження діятимуть у повітряному просторі від рівня землі до висоти FL95 - приблизно до 3 км. При цьому зазначається, що ці заходи не вплинуть на міжнародні пасажирські рейси, оскільки вони здійснюються на значно більших висотах.

У Польському агентстві аеронавігації пояснюють, що обмеження запроваджені з метою забезпечення національної безпеки. Офіційні деталі щодо конкретних причин не розголошуються. Водночас у повідомленні підкреслюється, що цивільна авіація не зазнає суттєвих змін у звичному графіку польотів.

Польща закриває повітряний простір / Фото: pansa.pl

На тлі оголошення обмежень у мережі також з’явилися повідомлення моніторингових каналів про передислокацію російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгельс-2".

За цими даними, літак міг бути задіяний для підготовки до спорядження крилатими ракетами. Моніторингові ресурси закрикають уважно ставитися до повітряних тривог у період 6-9 червня.

Якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфогарфіка: Главред

Яка особливість останніх атак РФ по Україні - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що Росія останнім часом активізувала масовані та більш руйнівні удари по Києву та інших регіонах України. Причиною цього є внутрішні проблеми та відчуття безвиході в політичному керівництві РФ.

За його словами, Кремль намагається відновити військовий паритет і повернути собі перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем, однак діє хаотично та використовує все наявне озброєння.

"Удари РФ стали більш масованими і розтягнутими у часі знов-таки від безвиході. Погляньте на склад удару: на Київ летіло все, що тільки можна, це називається "я його зліпила з того, що було". Росія запустила все, що наскребла. А запуск таких різних ракет і дронів тягне за собою проблеми взаємодії, тому що різні види авіації, різні типи ракет, різна швидкість, різні системи наведення та час підльоту", - пояснив експерт.

Жданов також вважає, що подібні дії мають на меті психологічний тиск на населення України, зокрема спроби залякати масованими обстрілами.

Атаки РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Росії дедалі частіше використовують заяви про нібито удари України по цивільних об’єктах як привід для виправдання нових атак. Аналітики ISW зазначають, що російська пропаганда регулярно поширює непідтверджені звинувачення на адресу України.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія нарощує виробництво та вдосконалення безпілотників і планує збільшити частку реактивних ударних дронів до 50%. За його словами, це створює нові виклики для української ППО.

Крім цього, президент Володимир Зеленський заявив, що російський військово-промисловий комплекс продовжує зберігати високі темпи виробництва ракет, що дозволяє РФ регулярно здійснювати масовані удари по Україні. За його словами, Росія щомісяця виготовляє близько 120 балістичних ракет, а також інші види ракетного озброєння.

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Про джерело: PANSA PANSA (Polish Air Navigation Services Agency / Польське агентство аеронавігаційного обслуговування) — це державна установа Польщі, яка відповідає за організацію та безпеку повітряного руху в країні. PANSA забезпечує управління цивільним повітряним простором Польщі, координує роботу авіадиспетчерів, контролює рух літаків у польському небі та гарантує дотримання міжнародних стандартів авіаційної безпеки. Агентство також співпрацює з військовими структурами, зокрема у випадках, коли необхідно тимчасово обмежувати або змінювати маршрути польотів з міркувань безпеки.

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