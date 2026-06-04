Україна запропонувала ФРН нову схему щодо ракет Patriot: у Bloomberg дізналися деталі

Київ запропонував Берліну особливий механізм співпраці — німецька влада аналізує цю пропозицію.

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Україна домовляється про постачання ракет Patriot / Колаж: Главред, фото: В. Зеленський, Wikipedia

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Київ запропонував Берліну особливий механізм співпраці

Україна готова повернути еквівалентну кількість боєприпасів після їх виробництва

Україна веде переговори з Німеччиною про додаткове посилення протиповітряної оборони і розраховує отримати нові ракети для систем Patriot вже найближчим часом.

Для цього Київ запропонував Берліну особливий механізм співпраці, що передбачає компенсацію озброєння в майбутньому, повідомляє Bloomberg.

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Яку схему пропонує Київ

За інформацією джерел видання, українська сторона звернулася до Німеччини з проханням передати додаткові ракети-перехоплювачі з наявних запасів. Натомість Україна готова повернути еквівалентну кількість боєприпасів після їхнього виробництва в наступні роки.

Зараз німецька влада аналізує цю пропозицію. Остаточне рішення поки не прийнято, однак, як зазначають співрозмовники Bloomberg, позиція Берліна може бути озвучена напередодні або під час липневого саміту НАТО.

Чому питання стало нагальним

Необхідність зміцнення української системи ППО пов'язана з триваючими атаками Росії на об'єкти критичної інфраструктури та військові цілі. При цьому можливості європейських країн щодо передачі озброєння обмежені через скорочення власних запасів.

За даними видання, саме Німеччина залишається одним із небагатьох європейських партнерів, здатних надати Україні значну кількість необхідних ракет.

Водночас Київ продовжує розраховувати на підтримку США, хоча увага Вашингтона останнім часом частково переключилася на події на Близькому Сході.

/ Главред

Основна загроза — вичерпання ракет ППО

Фахівці б'ють на сполох: запаси ракет для української системи протиповітряної оборони стрімко скорочуються. За інформацією Financial Times, дефіцит може посилитися через триваючі російські атаки та можливе їхнє нарощування, коли кількість використовуваних ракет і дронів зростає, а засоби перехоплення витрачаються особливо швидко.

Ситуацію ускладнюють також перебої з постачанням озброєння зі США. Воно надходить нерегулярно і в менших обсягах, ніж необхідно, що створює додаткове навантаження на українську ППО та ускладнює її ефективне функціонування.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв Главред, у Bloomberg повідомили про несподіваний дефіцит ППО для України. Активні бойові дії на Близькому Сході призвели до масового використання ракет-перехоплювачів.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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