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Обіцяли виїзд з України за $15 тисяч: на Львівщині затримали ексдепутата з сином

Руслана Заклінська
4 червня 2026, 17:42
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Правоохоронці затримали "на гарячому" батька та сина.
Обіцяли виїзд з України за $15 тисяч: на Львівщині затримали ексдепутата з сином
На Львівщині ексдепутат із сином організували схему виїзду за кордон / Колаж: Главред, фото: Прокуратура України

Коротко:

  • Ексдепутата та його сина затримали за організацію схеми незаконного виїзду військовозобов’язаних
  • Пропонували фіктивну інвалідність за $15 тис. або нелегальний перетин кордону за $10 тис.
  • Їм оголошено підозру

На Львівщині колишнього депутата та його сина. Вони організували схему незаконного заробітку на військовозобов’язаних, які намагалися уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про це повідомила СБУ Львівської області та у прокуратурі області.

Як повідомили у поліції Львівщини, фігуранти пропонували "клієнту" два варіанти нелегального виїзду: оформлення підроблених медичних документів за 15 тисяч доларів для перетину кордону, або незаконний виїзд поза пунктами пропуску за 10 тисяч доларів. Чоловік обрав дорожчий варіант із документами.

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За даними слідства, зловмисники обіцяли організувати оформлення фіктивного статусу особи з інвалідністю ІІІ групи, що мало б дозволити безперешкодний виїзд з України в умовах воєнного стану. Для створення довіри вони неодноразово зустрічалися з "клієнтом" у людних місцях поблизу торгових центрів та демонстрували "зв’язки" в медичних установах.

Крім того, чоловіка кілька разів возили до медичного закладу у Львові, однак він не контактував із лікарями. Чоловік залишався в авто, поки організатори нібито "вирішували питання" з документами.

Як уточнили в прокуратурі, від "клієнта" також отримували кошти нібито за медичні послуги: 40 тисяч гривень - за аналізи, 11 тисяч - за оформлення стаціонарного лікування.

Правоохоронці зафіксували передачу частини неправомірної вигоди та затримали батька і сина "на гарячому" поблизу одного з торгових центрів на Сихові після отримання 7,5 тисяч доларів. Затриманими виявилися колишній депутат сільради Жовківського району та його син - підприємець, який займається вантажними перевезеннями.

  • Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині
    Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині Фото: Прокуратура України
  • Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині
    Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині Фото: Прокуратура України
  • Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині
    Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині Фото: Прокуратура України
  • Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині
    Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині Фото: Прокуратура України
  • Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині
    Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині Фото: Прокуратура України
  • Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині
    Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині Фото: Нацполіція
  • Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині
    Ексдепутата та його сина затримали на Львівщині Фото: СБУ

Під час обшуків за місцем проживання у батька було виявлено боєприпаси до стрілецької зброї. Їх направили на експертизу для подальшої правової оцінки.

Обом фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, що у межах майбутньої мобілізаційної реформи Міністерства оборони України обговорюється можливе розділення функцій ТЦК. За його словами, один із варіантів передбачає перейменування ТЦК на "Офіс резерву".

Також нардеп Юрій Здебський повідомив, що в Україні планують провести масштабну перевірку всіх бронювань військовозобов’язаних чоловіків. За його словами, нині існує багато спекуляцій і зловживань із бронюваннями та відстрочками, зокрема випадки отримання статусу студентів чоловіками 40-50 років.

Крім цього, інформація про нібито скасування всіх бронювань не відповідає дійсності. Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк.

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Про джерело: Львівська обласна прокуратура

Львівська обласна прокуратура — територіальний орган прокуратури України, що здійснює представництво інтересів держави, нагляд за дотриманням законів, підтримку публічного обвинувачення в судах та координацію діяльності правоохоронних органів на території Львівської області.

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