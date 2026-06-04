"Серце заспокоїлося": Нікітін розкрив, чому досі не розлучився з Горбачовою

Відомий продюсер розповів, на якій стадії перебуває розірвання його шлюбу з Ольгою Горбачовою.

https://glavred.net/stars/serdce-uspokoilos-nikitin-raskryl-pochemu-do-sih-por-ne-razvelsya-s-gorbachevoy-10770404.html Посилання скопійоване

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін — розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Нікітін

Ви дізнаєтеся:

Юрій Нікітін прокоментував розлучення з Ольгою Горбачовою

Чому пара досі не розлучилася

Відомий продюсер Юрій Нікітін відверто розповів про розлучення з артисткою Ольгою Горбачовою в інтерв'ю Славі Дьоміну. Знаменитість зізнався, що вони досі не можуть владнати всі формальності, щоб спокійно розійтися.

За словами Нікітіна, подружжя не ділитиме майно. Пара зараз не живе разом і продовжує займатися оформленням розлучення.

відео дня

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова з доньками / фото: instagram.com, Ольга Горбачова

"Зараз у нас триває процес фізичного розлучення, він пов'язаний з багатьма речами: побутовими, юридичними тощо. Зараз ми на фінальній стадії. Майно ми не ділимо, мені нема чого ділити. Як сказала Оля: "Нам нема чого ділити, бо все перейшло до мене". Ми не живемо разом. Ми зараз на етапі фізичного оформлення нашого розлучення", — розповів продюсер.

Юрій Нікітін зізнався, що далеко не відразу прийняв рішення дружини про розірвання шлюбу. Пара прожила разом 26 років, що зробило розставання особливо болючим.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова — особисте життя / фото: instagram.com, Юрій Нікітін

"Мені здавалося, що я відпустив її відразу через кілька місяців після того, як ми поговорили. Але остаточно моє серце заспокоїлося десь півроку або рік тому. Ми разом 26 років. Це дуже тривалий час. Це не може статися в одну мить з людиною, яку ти кохаєш", — поділився Нікітін.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Міла Нітіч вперше зважилася на болісне зізнання, розповівши про втрату дитини на ранньому терміні вагітності. За словами артистки, пережита трагедія не тільки стала для неї важким ударом, але й спричинила серйозні ускладнення для здоров'я.

Також Ані Лорак зіткнулася з переслідуванням з боку російської влади. Близькі до артистки джерела висловлюють надію на те, що Кароліна задіє впливові зв'язки, які допоможуть їй знову уникнути серйозних наслідків, але ситуація виходить з-під контролю.

Вас може зацікавити:

Про особу: Юрій Нікітін Юрій Нікітін — український музичний продюсер, засновник і генеральний директор компанії Mamamusic. У 2007 році Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, у 2010 році став музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Верки Сердючки та групи KAZKA, у минулому — Ірини Білик, груп НеАнгели та NikitA.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред