Вибухи і чорний дим у небі: дрони атакували ключовий НПЗ Росії, деталі

Коротко:
- Безпілотники атакували Самарську область Росії
- На Новокуйбишевському НПЗ спалахнула пожежа
- В місцевому аеропорту вводили режим "килим"
Вранці у суботу, 18 квітня, у Самарській області Росії було гучно. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ. Про це пише OSINT-канал Exilenova+.
Відомо, що близько 04:30 за місцевим часом у Новокуйбишевську пролунали вибухи. Місцеві нарахували щонайменше 6–8 гучних звуків. У східній та північній частинах міста росіяни спостерігали яскраві спалахи в небі.
Після атаки на Новокуйбишевському НПЗ здійнявся густий чорний дим, а на території заводу спалахнула пожежа.
Росіяни також скаржилися, що в місті лунає сирена повітряної тривоги, а в аеропорту введено режим "килим" (заборона на польоти).
Моніторингові канали заявляють, що дрони уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії "Роснефть". Це один із ключових НПЗ у Поволжі, його потужність становить 8,8 млн тонн нафти на рік. Пожежа, найімовірніше, виникла на установці ЕЛОУ-АВТ-6 (АВТ-11).
НПЗ - останні новини
Як повідомляв Главред, в ніч на 16 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив нафтопереробний завод у Туапсе.
В ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану). Ймовірно, горіла ключова установка первинної переробки нафти — АВТ-5.
28 березня невідомі безпілотники завдали масованого удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у місті Ярославль. На території підприємства спалахнули масштабні пожежі.
Читайте також:
- Вибухи на Луганщині: дрони атакували бази ремонту техніки та склад боєприпасів РФ
- Дрони уразили НПС у Волгоградській області Росії: вирує масштабна пожежа
- Росію всю ніч атакували дрони: є руйнування й пожежі, зупиняли аеропорт
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
