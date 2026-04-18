Вибухи і чорний дим у небі: дрони атакували ключовий НПЗ Росії, деталі

У місті пролунало щонайменше 6–8 гучних вибухів.

https://glavred.net/world/vzryvy-i-chernyy-dym-v-nebe-drony-atakovali-klyuchevoy-npz-rossii-podrobnosti-10757624.html Посилання скопійоване

Удар по НПЗ в Самарській області / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Безпілотники атакували Самарську область Росії

На Новокуйбишевському НПЗ спалахнула пожежа

В місцевому аеропорту вводили режим "килим"

Вранці у суботу, 18 квітня, у Самарській області Росії було гучно. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ. Про це пише OSINT-канал Exilenova+.

Відомо, що близько 04:30 за місцевим часом у Новокуйбишевську пролунали вибухи. Місцеві нарахували щонайменше 6–8 гучних звуків. У східній та північній частинах міста росіяни спостерігали яскраві спалахи в небі.

відео дня

Після атаки на Новокуйбишевському НПЗ здійнявся густий чорний дим, а на території заводу спалахнула пожежа.

Росіяни також скаржилися, що в місті лунає сирена повітряної тривоги, а в аеропорту введено режим "килим" (заборона на польоти).

Моніторингові канали заявляють, що дрони уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії "Роснефть". Це один із ключових НПЗ у Поволжі, його потужність становить 8,8 млн тонн нафти на рік. Пожежа, найімовірніше, виникла на установці ЕЛОУ-АВТ-6 (АВТ-11).

Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 16 квітня ударні безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив нафтопереробний завод у Туапсе.

В ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану). Ймовірно, горіла ключова установка первинної переробки нафти — АВТ-5.

28 березня невідомі безпілотники завдали масованого удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у місті Ярославль. На території підприємства спалахнули масштабні пожежі.

Читайте також:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред