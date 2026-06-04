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Тариф на проїзд в Черкасах різко зросте - скілкьи доведеться платити

Юрій Берендій
4 червня 2026, 18:06
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У Черкасах розпочали перегляд тарифів на проїзд у громадському транспорті, передбачається запровадження різної вартості залежно від способу оплати.
Тариф на проїзд в Черкасах різко зросте - скілкьи доведеться платити
Тариф на проїзд в Черкасах може різко зрости - скілкьи доведеться платити / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Черкасах почали підготовку до встановлення нових тарифів
  • Проїзд у маршрутках планують зробити диференційованим

У Черкасах готуються до можливого перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у громадському транспорті в Черкасах може зрости до 30-ти гривень за одну поїздку. Про це повідомила Черкаська міська рада.

Виконавчий комітет Черкаської міської ради підтримав початок процедури підготовки регуляторного акта щодо встановлення нового тарифу на проїзд у міському громадському транспорті.

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"Проєктом передбачається запровадження диференційованого тарифу в автобусах, що працюють у режимі маршрутного таксі: 25 гривень при безготівковій оплаті та 30 гривень при оплаті готівкою", - повідомили в міськраді.

Після проходження всіх передбачених процедур, розгляду та врахування пропозицій остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме виконком.

Крім того, члени виконавчого комітету погодили запровадження тимчасових обмежень руху транспорту на окремих вулицях міста.

Де в Україні діє європейська модель оплати проїзду - думка експерта

Як писав Главред, транспортний аналітик і співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко зазначив, що Львів є прикладом поступового переходу до європейської моделі громадського транспорту.

Він звернув увагу, що у Львові проїзні квитки діють також у приватних перевізників, тоді як у Києві навіть дорогі абонементи не дають права користуватися маршрутками.

За його словами, у Львові разова поїздка при оплаті готівкою може коштувати 30 гривень, тоді як безготівкова оплата — карткою або телефоном — обходиться приблизно в 26 гривень. Водночас у Києві розрахунок готівкою взагалі не передбачений, а при безготівковій оплаті вартість проїзду виявляється вищою, ніж у Львові.

"Якщо користуватися транспортною карткою ЛеоКарт (аналог картки киянина), то разовий проїзд також коштує 23 гривні. Разом з тим у Львові місячний проїзний на всі види транспорту коштує близько 1150 гривень. Це майже в чотири рази дешевше, ніж те, що хочуть встановити в Києві", - порівняв він.

Підвищення вартості проїзду - останні новини за темою

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив про намір переглянути тарифи на проїзд у тролейбусах Черкас через зростання собівартості поїздок, яка нині становить близько 50 гривень, а також витрат на утримання парку понад 130 мільйонів гривень на рік. У питанні підвищення тарифів поки що немає єдиної позиції серед членів виконкому.

Зростання вартості проїзду у громадському транспорті Києва до 30 гривень може супроводжуватися впровадженням системи "проїзд за часом", де один квиток дає змогу пересідати між автобусами, тролейбусами та метро. Дана модель дозволить збільшити доходи транспортних компаній та зекономити бюджет міста приблизно на 2,5 мільярда гривень щороку, що презентували в рамках громадських консультацій і проєктів розвитку транспорту столиці зростання тарифів на проїзд у Києві.

Як раніше повідомляв Главред, транспортний аналітик Олександр Гречко підкреслив, що звичайна економічно обґрунтована вартість проїзду в Києві значно нижча за офіційно озвучені тарифи, і одночасне різке підвищення може відлякати пасажирів, стимулюючи зростання використання особистого автотранспорту. Він зазначив, що створить додаткове навантаження на реґіональний транспортний сектор і міську інфраструктуру.

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Про персону: Олександр Гречко

Олександр Гречко — транспортний аналітик, урбаніст і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва", яка займається питаннями розвитку громадського транспорту, тарифної політики, безпеки та зручності міської мобільності. Він регулярно коментує проблеми транспортної інфраструктури Києва, зокрема вартість проїзду, роботу метро, трамваїв, тролейбусів, автобусів і приватних перевізників.

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