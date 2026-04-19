Прилетіли "Нептуни": Сили оборони атакували важливий завод у РФ

Що відомо:
- У РФ прогриміли потужні вибухи
- Сили оборони завдали удару "Нептунами" по заводу "Атлант Аеро"
- В результаті атаки почалася пожежа
Сили оборони України завдали удару по важливих об'єктах РФ, які беруть активну участь у війні проти України. Генеральний штаб ЗСУ розповів подробиці.
В ніч на 19 квітня було уражено підприємство оборонно-промислового комплексу окупантів "Атлант Аеро". Воно розташоване в Таганрозі Ростовської області РФ.
Це підприємство здійснювало повний цикл проектування, виготовлення та випробувань ударно-розвідувальних дронів типу "Молнія" та комплектуючих до дронів "Оріон".
"Останній — вагою близько однієї тонни і здатний нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, ракети Х-50 і Х-БПЛА тощо", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ця атака значно знизить здатність РФ виробляти ці дрони. А це послабить удари по цивільних.
У Військово-морських силах ЗСУ уточнили, що точний удар по заводу "Атлант Аеро" було завдано ракетами "Нептун".
"Успішна робота наших військових — це мінус виробничі потужності ворога, мінус сотні дронів, які руйнують наші міста і села, вбиваючи мирних жителів. ВМС ЗС України системно зменшують технологічний потенціал ворога. І кожен такий удар — це крок до нашої безпеки та перемог. Працюємо далі", — йдеться в повідомленні.
Також відомо, що Сили оборони атакували:
- склад боєприпасів окупантів у районі Трудового (Запорізька область);
- склади матеріально-технічних засобів у районах Мангуша, Тополиного та Маріуполя (Донецька область), Смілі (Запорізька область);
- цистерни з ПММ у районі Новополтавки (Запорізька область).
"Сили оборони України продовжуватимуть вживати заходів щодо зниження наступального потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії РФ проти України", — йдеться в повідомленні.
Атаки на російський Таганрог — що відомо
Нагадаємо, в ніч на 30 березня Таганрог вже зазнав масованої атаки. Тоді російська влада повідомляла про пошкодження промислових об'єктів, житлових будинків і транспорту, а також про обмеження руху поблизу місцевого авіаційного заводу.
Також у ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Під удар потрапили підприємство "Атлант-Аеро" та авіаремонтний завод ТАНТК ім. Берієва.
Як повідомляв Главред, Сили оборони України 29 листопада 2025 року завдали ракетного удару "Нептунами" по авіаремонтному заводу в Таганрозі, вразивши ангари з літаками на ремонті. Прес-секретар ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що в ангарах перебувала авіація, яка була важливішою ціллю, ніж техніка на відкритих майданчиках.
Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну та транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили в цьому складі були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
