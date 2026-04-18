Під ударом три кораблі РФ і не тільки: СБУ провели зухвалу операцію в Криму, деталі

СБУ повідомляє про успішну спецоперацію в Криму, внаслідок якої були уражені російські військові кораблі та елементи військової інфраструктури.

СБУ уразили три кораблі РФ і не тільки - деталі операції

В Криму уражено 3 кораблі російського флоту

Також, ймовірно, було уражено російський протидиверсійний катер

Бійці ЦСО "Альфа" Служби безпеки України завдали комплексного удару по тимчасово окупованому Росією Криму. Внаслідок атаки відомо про ураження трьох кораблів російського флоту та удари по логістиці та РЛС ворога. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ провели операцію на тимчасово окупованій території Криму, під час якої було уражено одразу кілька російських військових кораблів, зокрема великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", а також ще одне судно невстановленого типу.

Також повідомляється про ймовірне ураження російського протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок".

Крім того, дрони СБУ пошкодили елементи військової інфраструктури, зокрема блок антен комунікаційної системи "Дельфін", радіолокаційну станцію МР-10М1 "Мис-М1", а також резервуари з пальним на нафтобазі "Югторсан".

"СБУ системно і послідовно нищить ворога по всій лінії фронту, включно з тимчасово окупованим Кримом. Воїни Служби знижують боєздатність флоту, цілеспрямовано підривають логістику та позбавляють противника можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу. Кожне ураження кораблів та критичної інфраструктури має накопичувальний ефект і напряму впливає на здатність рф вести війну. Ця робота не зупиниться: інтенсивність і глибина операцій СБУ лише зростатимуть, поки ворог не втратить можливість діяти на українській території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали успішного удару по аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Деталі та наслідки цієї атаки озвучив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Також, до цього Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" на території окупованого півострова.

Крім того, 16 лютого пресслужба ГУР повідомила, що бійці спецпідрозділу ГУР уразили десантний катер російських військ і елементи їхньої системи протиповітряної оборни в Криму.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

