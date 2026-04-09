Десятки вибухів і потужна пожежа: що потрапило під удар дронів на Кубані

Анна Ярославська
9 квітня 2026, 09:03
Під удар могли потрапити військові об’єкти або нафтова інфраструктура.
ЛПДС "Кримська", ймовірно, потрапила під удар дронів / Колаж: Главред, фото: google.com/search, скріншот

Коротко:

  • У районі Кримська прогриміло щонайменше 20 вибухів
  • Під удар могли потрапити військові об'єкти, включаючи авіабазу
  • Також повідомляється про можливу атаку на ЛПДС "Кримська"

У ніч на 9 квітня дрони атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. Щонайменше 20 вибухів прогриміло в районі міста Кримськ.

Місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників на регіон. За його словами, є загиблий.

"У селищі Саук-Дере Кримського району уламками БПЛА загинув чоловік, який у цей момент перебував на балконі багатоквартирного будинку (...) Фрагменти знищених безпілотників також впали на поле в передмісті Кримська та на території одного з підприємств. За кількома адресами на вулицях у селі Молдаванське. Постраждалих і руйнувань у всіх інших випадках немає", — йдеться в повідомленні.

Російські Telegram-канали повідомили, що в Кримську прогриміло щонайменше 20 вибухів, а в небі спостерігалися яскраві спалахи на тлі атаки.

"Очевидці розповіли, що чули понад 20 вибухів за годину в передмісті Кримська. Також у небі були видні яскраві спалахи. Місцеві жителі стверджують, що БПЛА летіли на низькій висоті. Один із БПЛА врізався в житловий будинок у селищі Саук-Дере. Зараз там працюють екстрені служби", — пише Shot.

OSINT-канал Supernova+ повідомляє, що в Кримську безпілотники могли атакувати авіабазу 3-го змішаного авіаційного полку. Він входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії і дислокується саме в Кримську, як йдеться у відкритих джерелах.

"Кримськ, Краснодарський край... атаковано авіабазу військової частини 75386, 3-й гвардійський винищувальний авіаполк", — йдеться в повідомленні.

ЛДПС "Кримська" / Фото: t.me/astrapress

Російський Telegram-канал Astra повідомляє, що дрони, ймовірно, атакували Кримську лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС). Це об'єкт нафтопровідної інфраструктури, що входить до системи магістральних трубопроводів.

Пожежа на території ЛПДС "Кримська" / скріншот

"Загорілася підстанція ПС 110 кВ "Кримська НПС". Вона знаходиться на території ЛПДС "Кримська" АТ "Чорномортранснефть", - йдеться в повідомленні.

ЛДПС "Кримська" / Фото: t.me/astrapress

ЛПДС "Кримська" належить до відання Краснодарського районного управління магістральних нафтопроводів (КРУМН), яке, у свою чергу, входить до структури АТ "Чорномортранснафта". Станція качає нафту та нафтопродукти по магістральних нафтопроводах (МН) "Тихорецьк – Новоросійськ 2,3", "Кримськ – Грушова" та "Кримськ – Краснодар", а також нафтопродуктопроводу (МНПП) "Тихорецьк – Новоросійськ 1".

Від ЛПДС "Кримська" нафта та нафтопродукти відправляються трубопроводами до порту Новоросійськ або на Ільський та Афіпський НПЗ.

Що кажуть у Міноборони РФ

За даними Міністерства оборони Росії, за ніч нібито було збито 69 українських безпілотників над трьома регіонами РФ та Азовським морем.

"Протягом минулої ночі в період з 23.00 мск 8 квітня до 7.00 мск 9 квітня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 69 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Курської, Астраханської областей, Краснодарського краю та над акваторією Азовського моря", — йдеться в повідомленні відомства.

Останні успішні удари по окупантах

Як писав Главред, у ніч на 9 квітня дрони масово атакували Луганську область. Близько опівночі в районі окупованих Алчевська та Перевальська пролунала серія вибухів, а в небі було видно сильне сяйво. Під удар могли потрапити бази ремонту техніки та склад боєприпасів окупантів.

8 квітня партизани АТЕШ повідомили, що завдали подвійного удару по залізничному постачанню російських окупантів на Куп'янському напрямку. Знищено дві релейні шафи — ключові вузли управління рухом поїздів на цьому напрямку. В результаті ешелони з боєприпасами та технікою застрягли.

Атаки на російські НПЗ

У ніч на 5 квітня було уражено інфраструктуру нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородська обл., РФ). У результаті удару ЗСУ на території підприємства виникла масштабна пожежа.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" займає стратегічне місце в нафтопереробній галузі РФ, зокрема, забезпечуючи паливом критично важливий московський регіон (майже 30% загальноросійського споживання бензину) і російську армію.

В ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану). За попередньою інформацією, загорілася ключова установка первинної переробки нафти — АВТ-5.

28 березня безпілотники завдали масованого удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у місті Ярославль. Після чого на території підприємства спалахнули масштабні пожежі.

Україну не бити по російських НПЗ: що сказав Буданов

Міжнародні партнери України звернулися до Києва з проханням зменшити інтенсивність ударів по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання світових цін на нафту. Про це повідомив екс- Головного управління розвідки, керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, Україна отримує "певні сигнали" про необхідність зменшити удари, однак він не уточнив, які саме країни виступили з таким проханням.

Буданов також не уточнив, чи готовий Київ змінювати стратегію у відповідь на подібні запити.

