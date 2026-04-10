Чи триватимуть удари по РФ після вмовлянь партнерів — Буданов

Партнери намагають вмовити Київ припинити завдавати удари по російських НПЗ.

https://glavred.net/war/prodolzhatsya-li-udary-po-rf-posle-ugovorov-partnerov-budanov-10755587.html Посилання скопійоване

Чи продовжить Україна удари по РФ

Що відомо:

Партнери вмовляють Україну припинити бити по РФ

Україна продовжить атакувати нафтові термінали

Україна продовжить завдавати ударів по РФ навіть попри те, що партнери просили не руйнувати російські нафтові термінали. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, пише Укрінформ.

Він наголосив на тому, що такі заклики від партнерів лунали упродовж всієї війни.

відео дня

"Дуже багато цього було. Згадайте, коли були скандали, що певні підрозділи заїхали, скажімо, на техніці іноземного виробництва кудись на територію Росії; що десь застосовувалась зброя не так, як комусь хотілося. Їх можна зрозуміти, це їх правда, але ж є ще наша правда і наш національний інтерес. І він саме такий, як і є. Ми не припиняємо", - наголосив Буданов.

Керівник ОП також натякнув, що Україна продовжить бити по нафтових терміналах.

"Можу тільки в загальних рисах сказати: так, таке існує. Чому це відбувається? Ви, як розумна людина, теж можете зрозуміти - це питання утворення ціни. Але у нас своя війна", - сказав Буданов.

Який вплив на Росію мають удари по НПЗ - думка експерта Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев говорив, що якби удари по нафтопереробці не були болючими для Росії, атак на українську енергетику не було б. "Якщо наші удари по НПЗ триватимуть, це може мати для Росії досить вагомий ефект, зокрема економічний", — вважає він.

Удари по НПЗ в Росії — що відомо

В ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану).

Як повідомляв Главред, 28 березня невідомі безпілотники завдали масованого удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у місті Ярославль. На території підприємства спалахнули масштабні пожежі.

У ніч на 26 березня дрони атакували промзону Кіришського НПЗ у місті Кіріші Ленінградської області РФ. Це один із ключових заводів Росії (-20 млн т/рік), налаштований на виробництво дизеля та експорт.

Вночі на 17 березня в Краснодарському краї Росії також прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Головною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред