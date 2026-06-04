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Макіяж русалки: новий сяючий тренд — розкіш цього літа

Олена Кюпелі
4 червня 2026, 22:36
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В основі цього стилю — сяюча шкіра, злегка засмаглі щоки, водянисте мерехтіння та яскраві акценти у відтінках води.
Новий тренд у макіяжі — акварель та блискітки
Новий тренд у макіяжі — акварель та блискітки / Колаж Главред, фото Instagram/alissajanay, hello_zyoma

Коротко:

  • Як його наносити
  • Які основні елементи цього макіяжу

Естетика "Аквамарин", де є рум'яні щоки, мерехтливі повіки, довгі світлі локони та сережки у вигляді морських зірок, непомітно повертається у світ краси — але в набагато практичнішому вигляді.

Як пишуть фахівці видання Marie Claire, макіяж русалки у 2026 році — це не бюстгальтери з мушель, великі блискітки чи щось надмірно театральне. Натомість, в основі стилю лежать сяюча шкіра, злегка засмаглі щоки, водянисте мерехтіння та яскраві акценти водного кольору, які створюють відчуття легкості та грайливості, не переходячи при цьому в сферу костюмованих вечірок.

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Акварельний макіяж — новий тренд
Акварельний макіяж — новий тренд / Фото Instagram/haileybieber, alissajanay, hello_zyoma

Це макіяж, який виглядає свіжим, блискучим і, звичайно ж, трохи неземним.

За словами візажистки Наталі Дрешер, сучасна версія макіяжу русалки — це "яскравий акцент на нижній або верхній повіці" у поєднанні з "вологими, переливчастими блискітками або мерехтінням, нанесеними на повіку для створення голографічного ефекту".

Акварельний макіяж — новий тренд
Акварельний макіяж — новий тренд / Фото Instagram/haileybieber, alissajanay, hello_zyoma

Металеві пастельні тони, такі як м'ятно-зелений, лавандовий, рожевий і персиковий, роблять тренд м'яким, а не перевантаженим. Загальний ефект? Ніби ви щойно вийшли з океану — але в шикарному, журнальному стилі.

Як зробити макіяж Русалки

Найпоширеніша помилка щодо макіяжу в стилі русалки полягає в тому, що він має бути надмірно гламурним або переповненим блискітками, щоб виглядати добре. Дрешер каже, що ключ до його носимості — це стриманість.

"Зосередження яскравих кольорових акцентів на нижній або верхній повіці робить образ більш повсякденним, а не схожим на костюм", — пояснює вона. Замість того, щоб наносити драматичний пігмент всюди, сучасний підхід зберігає свіжість шкіри та дозволяє виділити одну деталь за раз.

Акварельний макіяж — новий тренд
Акварельний макіяж — новий тренд / Фото Instagram/haileybieber, alissajanay, hello_zyoma

Вона також рекомендує наносити шимер кінчиками пальців, а не пензлем. "Нанесення шимера пальцями дозволяє досягти більш "вологого" ефекту завдяки оліям на кінчиках пальців, і робить образ більш невимушеним та грайливим, а не різким і штучним!".

У результаті має вийти сяючий і трохи недбалий макіяж — ніби він світиться разом зі шкірою, а не лежить на ній.

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Про видання: Marie Claire

Marie Claire — французький міжнародний щомісячний журнал про жіночу моду, вперше опублікований у Франції в 1937 році. З того часу різні видання виходять у багатьох країнах і різними мовами.

У тематичних випусках розглядаються жінки з усього світу та глобальні проблеми. Журнал також висвітлює питання здоров'я, краси, моди, політики, фінансів та кар'єри.

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