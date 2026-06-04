Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

Інна Ковенько
4 червня 2026, 16:53
google news Підпишіться
на нас в Google
Під час консультацій у Люксембурзі кілька держав ЄС заявили про готовність запровадити обмеження для українських чоловіків.
Чи змінять правила для українських чоловіків у ЄС
Чи змінять правила для українських чоловіків у ЄС / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Про що йдеться в матеріалі:

  • Які країни підтримали ідею змінити умови надання притулку для чоловіків призовного віку
  • Хто в ЄС виступив проти
  • Які нові умови пропонує Німеччина

У ЄС стартувала офіційна дискусія щодо можливих обмежень для українських чоловіків на автоматичне отримання тимчасового захисту. Міністри внутрішніх справ і юстиції ЄС 4-5 червня обговорять майбутній правовий статус українських біженців після завершення дії Директиви про тимчасовий захист у березні 2027 року.

Під час консультацій у Люксембурзі кілька урядів ЄС уже висловили підтримку обмежень для українських чоловіків, повідомляє Welt.

відео дня

Заступник міністра внутрішніх справ Кіпру з питань міграції Ніколас Іоаннідес повідомив, що остаточних рішень поки немає. За його словами, зустріч має на меті обмін думками між державами-членами, а ухвалення конкретних рішень не планується.

Главред зібрав позиції країн ЄС щодо майбутнього захисту українських біженців.

"Країна потребує своїх чоловіків": що пропонує Австрія

Австрія наполягає на скасуванні автоматичного захисту для українських чоловіків призовного віку з березня 2027 року.

"З березня 2027 року для українських чоловіків більше не повинно бути автоматичного статусу захисту. Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку", - заявив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер.

За його словами, такий крок вигідний як Австрії, так і Україні, оскільки країна потребує чоловіків і для захисту, і для підтримки економіки. У міністерстві наголошують: важливо діяти швидко, щоб зміни набули чинності вчасно.

Зазначається, що ті, хто вже перебуває в ЄС і має статус тимчасового захисту, його не втратять.

ЄС 'розколовся' щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти
Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Німеччина підтримує продовження захисту на нових умовах

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що Берлін підтримує продовження тимчасового захисту, але на нових умовах. Замість автоматичного тимчасового захисту чоловікам можуть запропонувати проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця.

Польща погоджується на обмеження, але відкидає географічний критерій

Польща також підтримала ідею обмежень для чоловіків призовного віку.

"Ми знаємо, що буде внесена пропозиція щодо обмеження можливості надання тимчасового захисту людям, які й так не можуть залишати Україну - тобто особам призовного віку. Польща загалом погоджується з таким рішенням", -заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Душчик.

Водночас там вважають категорично неприйнятним так званий географічний підхід - ідеї не надавати захист людям із нібито безпечних регіонів України.

Швеція - за обмеження для українських чоловіків

Міністр міграції Швеції Йоган Форсселль заявив, що Стокгольм теж готовий підтримати такі зміни.

"У цій війні потрібно воювати й у ній потрібно перемогти. А для цього дуже важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали. Тому так - це те, що ми також могли б підтримати", - заявив міністр.

Швеція вважає "розумною" пропозицію виключити з тимчасового захисту тих, хто має заборону на виїзд з України.

Які країни виступають проти змін

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що Таллінн вважає найрозумнішим кроком продовження дії директиви у нинішньому вигляді.

"Це було б найкращим рішенням, і я вважаю, що це найбільш доцільно з огляду на принцип, що ми допомагаємо Україні та підтримуємо її стільки, скільки буде потрібно. Будь-які зміни слід обговорювати також з Україною", - сказав він.

Схожу позицію озвучив і міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден. За його словами, для Люксембургу "не підлягає сумніву", що загальний принцип має полягати в автоматичному продовженні захисту для українців.

Виїзд українських чоловіків за кордон

Главред раніше писав, що Польща підтримує ідею обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку. У Варшаві вважають логічним, що особи, які не мають права на законний виїзд з України, не повинні отримувати статус захисту в європейських країнах.

Крім того, Німеччина підтримує зусилля України щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу, тому в Берліні готують механізми для повернення українських біженців на батьківщину.

Раніше у Єврокомісії заявили, що питання про повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом, наразі не стоїть на порядку денному ЄС.

Читайте також:

Про джерело: Die Welt

Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
беженцы перетинання кордону Європейський союз
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

17:31Війна
Неймовірно сильний шторм атакував країну: влупила 7-бальна буря

Неймовірно сильний шторм атакував країну: влупила 7-бальна буря

16:55Синоптик
ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

16:53Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
М’ясорубка більше не чавитиме м’ясо: як заточити ніж удома за кілька хвилин

М’ясорубка більше не чавитиме м’ясо: як заточити ніж удома за кілька хвилин

У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьох знаків зодіаку чекає великий тріумф - у кого завершиться чорна смуга

Трьох знаків зодіаку чекає великий тріумф - у кого завершиться чорна смуга

Справжня радянська мрія: який легендарний мотоцикл хотіли собі всі у СРСР

Справжня радянська мрія: який легендарний мотоцикл хотіли собі всі у СРСР

Останні новини

17:51

Подарунки з наслідками: які домашні речі не можна віддавати з дому

17:42

Обіцяли виїзд з України за $15 тисяч: на Львівщині затримали ексдепутата з синомФото

17:31

"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

17:28

Господиня випустила собаку посеред ночі, а потім зрозуміла свою помилкуВідео

17:24

Суворі заборони у свято 5 червня: чому не можна прати цього дня

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
17:21

Модна річ із 90-х повертається на пік популярності: тренди літа 2026Відео

17:21

Павуки і комахи забудуть дорогу до будинку назавжди: що треба зробити

16:55

Неймовірно сильний шторм атакував країну: влупила 7-бальна буря

16:53

ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

Реклама
16:45

Моряки та туристи завмерли, коли помітили тінь "Титаніка" у водіВідео

16:45

Міла Нітіч вперше розповіла про втрату дитини: "Робили операцію"

16:28

Польща закриває небо на кордоні з Україною та Білоруссю - яка причина

16:27

Птахи навіть не наблизяться до дерев: як відлякати шпаків від черешні

16:12

Гривня сильно впала: новий курс валют на 5 червня

15:54

Гороскоп Таро на завтра, 5 червня: Козерогам — старанність, Дівкам — шлях

15:48

"Якщо він хоче дожити до пенсії": у Зеленського жорстко звернулись до Лукашенка

15:45

Син президента: Мадонна назвала свого найкращого коханця

15:35

Зіркова пара лелек Грицик і Одарка покинули своїх пташенят - що сталося

15:30

Путіністка Доліна розлютила росіян зухвалою заявою

15:28

Як сказати українською "сковородка" - правильну відповідь знають не всіВідео

Реклама
15:25

Що станеться, якщо встановити на авто шини з різним малюнком: знають одиниціВідео

15:22

Капсули чи рідкий засіб: у чому помиляються мільйони людей

15:19

"Через брата розпинають": Лорак у паніці через жорстку відміну в РФ

14:55

Цінники раптово змінили: в супермаркетах подорожчав базовий продукт

14:38

Дрони "вполювали" російський корабель у Криму: "Мадяр" показав відео ударуВідео

14:15

Сусіди не знали, що за зачиненими дверима роками відбувалося неймовірнеВідео

14:13

"Маленьке диво серед диму": пожежники врятували двох оленят із вогняної пасткиФото

14:00

Кілька секунд і виходить шедевр: жінка вразила мережу лайфхаком з терткою

13:50

Путін хоче "вирубити" інтернет в РФ: соціолог розкрив страх кремлівського лідераВідео

13:50

Меган Маркл показала рудоволосу красуню-дочку: "Дівчинка нашої мрії"

13:48

В Україні потепліє до +28 градусів: в яких областях буде найспекотніше

13:35

Кіркоров приписав собі перемогу на "Євробаченні": переможниця різко відреагувала

13:19

Нафтогаз Корецького: прибуток впав у шість разів, рахунки ТКЕ блокують, а кадрові рішення викликають запитання

13:16

Wi-Fi-роутер здатний здивувати своєю швидкістю після простої процедури

13:05

Як позбутися мух у домі за лічені хвилини: допоможе несподіваний інгредієнт

12:42

За рік Сили безпілотних систем знищили понад 100 тисяч російських військових, - Мадяр

12:34

Середня зарплата на Тернопільщині різко впала: де зараз платять найбільше

12:25

Переставивши холодильник на кілька сантиметрів, можна заощадити тисячі гривеньВідео

12:20

"Його підкосило": Кіркоров озвучив, що звело у могилу його батька

12:20

Класичні холодильники відходять у минуле через новий тренд

Реклама
12:19

Продавці масово знижують ціни: в Україні дешевшає овоч нового врожаю

12:01

"Чорні лебеді" для РФ малоймовірні: політолог назвав головні ризики для Кремля

11:47

Реактивних дронів стане більше: Сирський розкрив нову тактику ударів РФ

11:37

Чи є гріхом за життя обирати собі місце на цвинтарі: відповідь священника

11:27

Сім'я виховувала "дочку", не знаючи, ким вона була поза межами дому

11:20

Китайський гороскоп на завтра, 5 червня: Тиграм — пастка, Козлам — підмога

11:01

Чому в громадських туалетах U-подібні сидіння унітазів: відповідь здивуєВідео

11:01

Чому вода ледь тече з душу: простий трюк допоможе збільшити напірВідео

10:56

Півонії пишно зацвітуть наступного року - що потрібно зробити у червніВідео

10:47

Відома акторка вперше з'явилася з нареченим-військовим: "4,5 роки на війні"

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти