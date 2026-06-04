ЄС 'розколовся' щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

Під час консультацій у Люксембурзі кілька держав ЄС заявили про готовність запровадити обмеження для українських чоловіків.

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Чи змінять правила для українських чоловіків у ЄС / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Про що йдеться в матеріалі:

Які країни підтримали ідею змінити умови надання притулку для чоловіків призовного віку

Хто в ЄС виступив проти

Які нові умови пропонує Німеччина

У ЄС стартувала офіційна дискусія щодо можливих обмежень для українських чоловіків на автоматичне отримання тимчасового захисту. Міністри внутрішніх справ і юстиції ЄС 4-5 червня обговорять майбутній правовий статус українських біженців після завершення дії Директиви про тимчасовий захист у березні 2027 року.

Під час консультацій у Люксембурзі кілька урядів ЄС уже висловили підтримку обмежень для українських чоловіків, повідомляє Welt.

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Заступник міністра внутрішніх справ Кіпру з питань міграції Ніколас Іоаннідес повідомив, що остаточних рішень поки немає. За його словами, зустріч має на меті обмін думками між державами-членами, а ухвалення конкретних рішень не планується.

Главред зібрав позиції країн ЄС щодо майбутнього захисту українських біженців.

"Країна потребує своїх чоловіків": що пропонує Австрія

Австрія наполягає на скасуванні автоматичного захисту для українських чоловіків призовного віку з березня 2027 року.

"З березня 2027 року для українських чоловіків більше не повинно бути автоматичного статусу захисту. Україні потрібні громадяни чоловічої статі призовного віку", - заявив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер.

За його словами, такий крок вигідний як Австрії, так і Україні, оскільки країна потребує чоловіків і для захисту, і для підтримки економіки. У міністерстві наголошують: важливо діяти швидко, щоб зміни набули чинності вчасно.

Зазначається, що ті, хто вже перебуває в ЄС і має статус тимчасового захисту, його не втратять.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Німеччина підтримує продовження захисту на нових умовах

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що Берлін підтримує продовження тимчасового захисту, але на нових умовах. Замість автоматичного тимчасового захисту чоловікам можуть запропонувати проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця.

Польща погоджується на обмеження, але відкидає географічний критерій

Польща також підтримала ідею обмежень для чоловіків призовного віку.

"Ми знаємо, що буде внесена пропозиція щодо обмеження можливості надання тимчасового захисту людям, які й так не можуть залишати Україну - тобто особам призовного віку. Польща загалом погоджується з таким рішенням", -заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Душчик.

Водночас там вважають категорично неприйнятним так званий географічний підхід - ідеї не надавати захист людям із нібито безпечних регіонів України.

Швеція - за обмеження для українських чоловіків

Міністр міграції Швеції Йоган Форсселль заявив, що Стокгольм теж готовий підтримати такі зміни.

"У цій війні потрібно воювати й у ній потрібно перемогти. А для цього дуже важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали. Тому так - це те, що ми також могли б підтримати", - заявив міністр.

Швеція вважає "розумною" пропозицію виключити з тимчасового захисту тих, хто має заборону на виїзд з України.

Які країни виступають проти змін

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що Таллінн вважає найрозумнішим кроком продовження дії директиви у нинішньому вигляді.

"Це було б найкращим рішенням, і я вважаю, що це найбільш доцільно з огляду на принцип, що ми допомагаємо Україні та підтримуємо її стільки, скільки буде потрібно. Будь-які зміни слід обговорювати також з Україною", - сказав він.

Схожу позицію озвучив і міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден. За його словами, для Люксембургу "не підлягає сумніву", що загальний принцип має полягати в автоматичному продовженні захисту для українців.

Виїзд українських чоловіків за кордон

Главред раніше писав, що Польща підтримує ідею обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку. У Варшаві вважають логічним, що особи, які не мають права на законний виїзд з України, не повинні отримувати статус захисту в європейських країнах.

Крім того, Німеччина підтримує зусилля України щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу, тому в Берліні готують механізми для повернення українських біженців на батьківщину.

Раніше у Єврокомісії заявили, що питання про повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом, наразі не стоїть на порядку денному ЄС.

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