Регіони будуть 'плавати': у яких областях будуть грозові дощі

Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +10 градусів.

https://glavred.net/synoptic/regiony-budut-plavat-v-kakih-oblastyah-ozhidayutsya-grozovye-dozhdi-10770437.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / Фото: УНИАН

Ви дізнаєтеся:

Яка буде погода вночі 5 червня

Де температура повітря підвищиться до +28 градусів

У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 5 червня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 5 червня буде тепло. Температура повітря підвищиться до +28 градусів. Дощі будуть у багатьох областях України. Лише на території південних областей буде сухо. На вихідних також будуть дощі.

відео дня

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 5 червня

В Україні 5 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі та грози у західних та східних областях. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні т північному сході буде туман. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +20

За даними meteoprog, 5 червня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підніметься до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +10...+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: meteoprog

Погода 5 червня в Києві

У Києві 5 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, однак буде дощ у Київській області. Вітер у цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень близько 25°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 червня по всій території України очікуються короткочасні дощі, але температурний режим залишатиметься літнім — від +20 до +27 градусів.

Також синоптики прогнозували, що в червні температура в Одесі залишатиметься близькою до кліматичної норми з короткочасним похолоданням на початку місяця та потеплінням наприкінці.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що вже з перших днів червня повітряна маса поступово прогріватиметься, тому нічні та денні температурні показники підвищаться до середніх багаторічних значень. У деяких областях навіть встановиться літня спека.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред