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"Почнеться повстання": Білорусь навряд чи вдереться в Україну – генерал США

9 листопада 2022, 13:45

10 БТГ, які є у Білорусі, набагато гірші за російські. Можливо Росія спробує відкрити новий фронт з Білорусі за допомогою власних сил.

Бен Ходжес, Олександр Лукашенко
Лукашенко робить все, щоб утримати якусь "видимість незалежності", вважає Бен Ходжес / Фото УНІАН, сайт Кремля

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що вторгнення Білорусі в Україну є малоімовірним. Диктатор Олександр Лукашенко не вступить в конфлікт, тому що він не зможе нічого зробити.

За його словами, 10 батальйонних тактичних груп, які є у Білорусі, набагато гірші за російські, які українці успішно знищували.

"Можливо, Росія спробує відкрити новий фронт з Білорусі за допомогою власних сил. Але знову ж таки, це будуть мобілізовані сили, а не ветерани", - сказав Ходжес в інтерв'ю 24 каналу.

Генерал США підкреслив, Лукашенко робить все, щоб утримати якусь "видимість незалежності".

"Я вірю, що він знає - якщо пошле свої війська на війну з Україною, то всередині самої Білорусі почнеться повстання. Я не думаю, що у білорусів є хоча б якесь бажання боротися проти України", - сказав Ходжес.

При цьому, за його словами, з Білорусі й далі запускатимуть ракети і дрони, але наземного вторгнення не буде.

"Тим більше ви його одразу побачите. За ситуацією стежить не лише українська розвідка, а й американська та британська. Якщо вони почнуть стягувати сили, то це не стане сюрпризом. Я думаю, що напад дуже малоімовірний", - резюмував Ходжес.

Ризик вторгнення Білорусі в Україну

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним. Він може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

"Я переконаний, що буде повторний наступ з Білорусі. Щойно наші війська будуть звільняти великі міста, наприклад Херсон, це обов'язково станеться. Це ж стосується і Луганської та Донецької областей. Це потрібно росіянам, щоб відвернути увагу наших сил і розтягнути тили української армії", - сказав Лапін.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

За словами Арестовича, боєздатне угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформоване "ні сьогодні, ні завтра, ні за два-три тижні". Накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж в кінці листопада або на початку грудня.

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