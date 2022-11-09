"Це принесе їм біду": генерал Ходжес назвав цілі США у разі ядерного удару РФ

Генерал Ходжес назвав цілі США у разі ядерного удару РФ/ pixabay.com, Reuters

Якщо країна-агресорка Росія вдарить по Україні ядерною зброєю, то у гру вступлять Сполучені Штати Америки. Військові США знищать більшу частину військових можливостей російських окупантів.

Про це заявив екскомандувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю "24 каналу". Він наголосив, що для Росії наслідки застосування такої зброї будуть катастрофічними.

Ходжес нагадав, що про наслідки для РФ у разі удару такою зброєю по Україні уже неодноразово говорив президент США Джо Байден.

За словами генерала, якщо Росія зважиться на такий крок, ніяких позитивних наслідків таке рішення для неї не матиме.

"Їх (позитивних наслідків – ред.) буде нуль, якщо росіяни зважаться використати ядерну зброю. На полі бою їм це не принесе зиску, а лише біду. Бо потім колективний Захід на чолі зі США повинен буде відреагувати", – зазначає Ходжес.

Також він додав, що Кремль хоче, щоб світ говорив про ядерну зброю якомога більше. Адже для країни-агресорки вигідно, щоб усі боялися. Проте Ходжес наголосив, що "російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують".

Якщо ж РФ її використає, країна-агресорка отримає потужну відповідь від США.

"Як тільки її (ядерну зброю – ред.) використають – все. Бо потім у справу вступлять США і знищать більшу частину російських військових можливостей", – каже Ходжес.

Загроза застосування Росією ядерної зброї проти України

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що ядерною зброєю "не потрібно атакувати великі міста, щоб перемогти", це підтверджує ситуація, яка сталася в японських містах Хіросіма і Нагасакі. Французькі дипломати стурбовані такою заявою і сприймають це як натяк на застосування тактичної ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін обговорював з турецьким президентом Реджепом Ердоганом питання застосування ядерної зброї. Путін запевняє, що РФ нібито не планує її застосовувати.

Найближчими тижнями США та Росія зустрінуться, аби обговорити відновлення інспекцій об’єктів ядерної зброї відповідно до Нового договору про стратегічні наступальні озброєння. Ці переговори були призупинені після російського вторгнення в Україну.

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