"Путін бігає за Зеленським": Фейгін пояснив, чому в Кремлі так хочуть переговорів

Фейгін пояснив, чому Путін "бігає" за Зеленський / Офіс президента, kremlin.ru

У Кремлі навмисно створюють метушню навколо себе, щоб отримувати з неї політичні бали. Довіряти Москві не можна, адже вона перевіряє на міцність супротивників.

Таку думку в ефірі каналу FreeДОМ озвучив російський правозахисник Марк Фейгін.

За його словами, зараз Росія активно просуває наратив про готовність до переговорів з Україною. Навколо цього вже піднявся інформаційний галас. Згодом цю ситуацію Кремль використовує, щоб просувати новий наратив, мовляв "бачите, ми пропонували, а вони відмовилися".

"Пам'ятаєте, напередодні війни, скільки разів Зеленський просив на вищому рівні зустрітися з Путіним? Щотижня. Він говорив, закликав... Що відповідав Путін? А тепер він за ним бігає, а Зеленський відмовляється. Час для зустрічі на верхах вже втрачено. Тоді потрібно було, а зараз потрібно по-іншому. Зараз потрібно робити якісь переконливі дії, тому що війна все змінює", - заявив Фейгін.

Можливі переговори України та Росії

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресору Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути чисто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

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