НАБУ затримало на великому хабарі голову Тернопільської ОВА та його заступників

Головко разом із своїми помічниками вимагали майже 1,8 млн гривень.

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У Тернополі затримали голову ОВА / колаж: Главред, фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали очільника Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара.

НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержані неправомірної вигоди", - повідомили НАБУ у Telegram.

За даними слідства відомо, що Головко разом із своїми помічниками вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

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Очільник Тернопільської облради вимагав хабар / фото: НАБУ

"Після передачі третього траншу розміром понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох депутатів голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали "на гарячому", - повідомили в бюро.

За попередньою інформацією, детективи НАБУ затримали Михайла Головка, а також двох заступників керівника Тернопільської ОВА Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука.

Справа судді-хабарника Князєва

Нагадаємо, що "погорілий" на величезному хабарі суддя Князєв затриманий 16 травня. САП разом з НАБУ викрили "масштабну корупцію у Верховному Суді України".

Верховний суд припинив повноваження Князєва, йому одразу повідомили про підозру. Пленум Верховного Суду висловив недовіру голові ВС Князєву і достроково позбавив його статусу голови суду.

Суд відправив під варту ексголову Верховного Суду Князєва. Князєва взяли під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

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