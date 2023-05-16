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Зарплата майже 3 мілн і скромні квартири: "погорілий" на величезному хабарі суддя Князєв затриманий

Марія Тупік
16 травня 2023, 14:44 оновлено 16 травня, 14:52
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САП разом з НАБУ викрили "масштабну корупцію у Верховному Суді України".
Князєв погорів на хабарі
Князєв погорів на хабарі / Колаж Главред, фото НАБУ, соцмережі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) напередодні, 15 травня, викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабара в розмірі близько 3 мільйонів доларів.

Сьогодні, 16 травня, Всеволода Князєва затримали. Про це офіційно повідомили НАБУ і САП.

Крім того, був затриманий ще один фігурант корупційної схеми. Підозри їм поки не висунуті.

відео дня

"Наразі двох осіб затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення... затримано голову Верховного Суду, вживаються заходи щодо перевірки інших осіб та їх причетності до кримінального правопорушення", — зазначив начальник відділу САП Олександр Омельченко.

Затримання суддів
Затримання суддів / НАБУ

На брифінгу повідомили, що також правоохоронці звертатимуться до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення від виконання обов'язків судді.

У САП також заявили, що ще не вручили підозру, але планують це зробити протягом 24 годин.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила в Telegram, що її представники разом з НАБУ викрили "масштабну корупцію у Верховному Суді України". Йдеться про схему отримання неправомірної вигоди керівництвом і суддями.

Суддя Всеволод Князєв погорів на хабарі - за що отримав гроші

Як повідомляють журналісти з посиланням на джерела, гроші Князєв отримував нібито від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Відомо, що Велика Палата ВС розглядала справу про право власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним з Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

  • Зарплата майже 3 мілн і скромні квартири: 'погорілий' на величезному хабарі суддя Князєв затриманий
  • Зарплата майже 3 мілн і скромні квартири: 'погорілий' на величезному хабарі суддя Князєв затриманий
  • Зарплата майже 3 мілн і скромні квартири: 'погорілий' на величезному хабарі суддя Князєв затриманий

Обшуки у 18 суддів Верховного Суду України

За інформацією джерел, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів ВС України, які слухали вказану справу. Вища рада правосуддя повинна буде їх відсторонити.

Хто такий Всеволод Князєв

  • Всеволод Князєв народився в Миколаєві. Закінчив місцевий Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету.
  • Трудову кар'єру в юриспруденції починав у рідному місті. У 2001 році він отримав Адвокатське свідоцтво, а з 2013 дещо змінив рід діяльності і став суддею.

  • За 2 роки Князєв був обраний головою Миколаївського окружного адміністративного суду. Ще через 2 - відбувся переїзд до Києва.
  • У листопаді 2017 року Князєв став суддею Касаційного адміністративного суду та секретарем Верховної Палати Верховного Суду.
  • 22 жовтня 2021 року Всеволод Князєв замінив на посаді Голови Верховного Суду скандальну Валентину Данішевську. Його брали 98 голосами "за". Князєв відомий як прихильник чинного варіанту судової реформи.

Що задекларував Князєв

У 2020 році Князєв подав декларацію, в якій зазначено, що глава ВСУ має в Миколаєві квартиру площею 47,4 квадратних метра і житловий будинок площею 20,2 квадратних метра.

У Києві він орендує квартиру площею 133 квадратних метри. У дружини Князєва є автомобіль Mercedes-Benz GLE 250, придбаний в 2018 році, яким користується і сам суддя.

За 2020 рік Всеволод Князєв отримав 2 957 485 зарплати у Верховному суді. На банківських рахунках у судді понад 40 тисяч гривень і 34 тисяч доларів.

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