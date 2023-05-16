Зарплата майже 3 мілн і скромні квартири: 'погорілий' на величезному хабарі суддя Князєв затриманий

САП разом з НАБУ викрили "масштабну корупцію у Верховному Суді України".

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Князєв погорів на хабарі / Колаж Главред, фото НАБУ, соцмережі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) напередодні, 15 травня, викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабара в розмірі близько 3 мільйонів доларів.

Сьогодні, 16 травня, Всеволода Князєва затримали. Про це офіційно повідомили НАБУ і САП.

Крім того, був затриманий ще один фігурант корупційної схеми. Підозри їм поки не висунуті.

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"Наразі двох осіб затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення... затримано голову Верховного Суду, вживаються заходи щодо перевірки інших осіб та їх причетності до кримінального правопорушення", — зазначив начальник відділу САП Олександр Омельченко.

Затримання суддів / НАБУ

На брифінгу повідомили, що також правоохоронці звертатимуться до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення від виконання обов'язків судді.

У САП також заявили, що ще не вручили підозру, але планують це зробити протягом 24 годин.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила в Telegram, що її представники разом з НАБУ викрили "масштабну корупцію у Верховному Суді України". Йдеться про схему отримання неправомірної вигоди керівництвом і суддями.

Суддя Всеволод Князєв погорів на хабарі - за що отримав гроші

Як повідомляють журналісти з посиланням на джерела, гроші Князєв отримував нібито від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Відомо, що Велика Палата ВС розглядала справу про право власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним з Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Обшуки у 18 суддів Верховного Суду України

За інформацією джерел, на тлі затримання Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів ВС України, які слухали вказану справу. Вища рада правосуддя повинна буде їх відсторонити.

Хто такий Всеволод Князєв

Всеволод Князєв народився в Миколаєві. Закінчив місцевий Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету.

Трудову кар'єру в юриспруденції починав у рідному місті. У 2001 році він отримав Адвокатське свідоцтво, а з 2013 дещо змінив рід діяльності і став суддею.

За 2 роки Князєв був обраний головою Миколаївського окружного адміністративного суду. Ще через 2 - відбувся переїзд до Києва.

У листопаді 2017 року Князєв став суддею Касаційного адміністративного суду та секретарем Верховної Палати Верховного Суду.

22 жовтня 2021 року Всеволод Князєв замінив на посаді Голови Верховного Суду скандальну Валентину Данішевську. Його брали 98 голосами "за". Князєв відомий як прихильник чинного варіанту судової реформи.

Що задекларував Князєв

У 2020 році Князєв подав декларацію, в якій зазначено, що глава ВСУ має в Миколаєві квартиру площею 47,4 квадратних метра і житловий будинок площею 20,2 квадратних метра.

У Києві він орендує квартиру площею 133 квадратних метри. У дружини Князєва є автомобіль Mercedes-Benz GLE 250, придбаний в 2018 році, яким користується і сам суддя.

За 2020 рік Всеволод Князєв отримав 2 957 485 зарплати у Верховному суді. На банківських рахунках у судді понад 40 тисяч гривень і 34 тисяч доларів.

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