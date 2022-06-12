На Тернопільщині в результаті ракетного удару РФ постраждали 22 людини

Постраждали чотири будинки п'ятиповерхових з цивільним населенням.
У Чортківському районі Тернопільської області в результаті ракетного удару російських загарбників постраждали 22 людини.
Про це на брифінгу повідомив голова Тернопільської обласної Військової адміністрації Володимир Труш.
"О 21:46 було чотири прильоти. Попередньо - всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря. Зруйнована частина військового об'єкта і також цивільні. Постраждали чотири будинки п'ятиповерхових з цивільним населенням. Жертв на даний момент немає. Є постраждалих 22 людини, які були госпіталізовані. Надано медичну допомогу. На місці події працювало 10 карет швидкої допомоги", - розповів Труш.
За його даними, серед госпіталізованих є 12-річна дитина, якій були накладені шви.
"Стан практично всіх задовільний. Частина з них перебуває в лікарні, а частину відпустили додому", - сказав він.
Також серед постраждалих є 7 жінок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чортківському районі Тернопільської області місцеві жителі почули кілька вибухів.
У місцевих Telegram-каналах Тернопільської області з'явилися повідомлення про вибухи. Пізніше в ОВВА підтвердили цю інформацію.
Пізніше стало відомо, що в горді Чортків відключили газ.
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