На Тернопільщині в результаті ракетного удару РФ постраждали 22 людини

З'явилися нові деталі обстрілу Тернопільщини / Фото УНІАН

У Чортківському районі Тернопільської області в результаті ракетного удару російських загарбників постраждали 22 людини.

Про це на брифінгу повідомив голова Тернопільської обласної Військової адміністрації Володимир Труш.

"О 21:46 було чотири прильоти. Попередньо - всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря. Зруйнована частина військового об'єкта і також цивільні. Постраждали чотири будинки п'ятиповерхових з цивільним населенням. Жертв на даний момент немає. Є постраждалих 22 людини, які були госпіталізовані. Надано медичну допомогу. На місці події працювало 10 карет швидкої допомоги", - розповів Труш.

За його даними, серед госпіталізованих є 12-річна дитина, якій були накладені шви.

"Стан практично всіх задовільний. Частина з них перебуває в лікарні, а частину відпустили додому", - сказав він.

Також серед постраждалих є 7 жінок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чортківському районі Тернопільської області місцеві жителі почули кілька вибухів.

У місцевих Telegram-каналах Тернопільської області з'явилися повідомлення про вибухи. Пізніше в ОВВА підтвердили цю інформацію.

Пізніше стало відомо, що в горді Чортків відключили газ.

читайте такожРакетний удар РФ по Тернопільщині: серед постраждалих-діти, є руйнування

Читайте також: