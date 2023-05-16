Верховний суд припинив повноваження Князєва, йому одразу повідомили про підозру

Поки не буде обраний новий голова, його обов'язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем. Зараз це - Луспеник Дмитро Дмитрович.

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Всеволод Князєв / Колаж Главред, фото НАБУ , pravo.ua

16 травня, на пленумі Верховного суду було підтримано дострокове припинення повноважень голови суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.

Пленум Верховного Суду висловив недовіру голові ВС Князєву і достроково позбавив його статусу голови суду. Рішення підтримали 140 суддів Верховного суду, двоє - проголосували проти.

Однак Князєв і надалі матиме статус судді - повністю звільнити його з судової системи може тільки Вища рада правосуддя.

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Поки не буде обраний новий голова, його обов'язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем. Зараз це - Луспеник Дмитро Дмитрович.

Скільки загрожує Князєву за хабар

У вівторок, 16 травня, екс-голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільнику - адвокату повідомили про підозру.

Як повідомляє керівник САП, він особисто повідомив про підозру екс-голові Верховного Суду та адвокату, викритим на отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди.

Як повідомляють журналісти, адвокатом є Олег Горецький. Адвокат виступив посередником у передачі незаконної винагороди керівництву Верховного суду для подальшого прийняття судового рішення в інтересах бізнесмена.

Дії осіб кваліфіковано за ч.4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою - ред.). Князєву і адвокату може загрожувати позбавлення волі строком від восьми до дванадцяти років.

"Вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Князєва

15 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабарі у розмірі близько 3 мільйонів доларів.

16 травня, Всеволода Князєва затримали. Про це офіційно повідомили НАБУ і САП.

Крім того, був затриманий ще один фігурант корупційної схеми. Підозри їм поки не висунуті.

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