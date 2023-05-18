Князєва взяли під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

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Суд відправив під варту ексголову Верховного Суду Князєва / Колаж Главред, фото НАБУ, pravo.ua

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого підозрюють в отриманні хабаря у 2,7 мільйона доларів.

Як повідомляє Центр протидії корупції, Князєва взяли під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

Зазначається, що під час засідання прокурори САП Омельченко та Гречишкін навели багато аргументів того, чому Князєва потрібно було взяти під варту. Зокрема, прокурори процитували частину перемовин між фігурантами справи, які стосуються підкупу суддів задля потрібного рішення Верховного Суду.

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Прокурор повідомив, що Князєв нібито зобов'язався "закрити питання" з деякими суддями Верховного Суду та переконати їх ухвалити рішення в інтересах олігарха Костянтина Жеваго.

"Судячи із почутого, суддя Князєв і адвокат Горецький далеко не останні підозрювані у цій справі. Деякі судді Верховного Суду теж з великою долею ймовірності можуть отримати такий статус", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Князєв нібито давав вказівку своїй довіреній особі поділити хабар на 13 пакетів: 10 пакетів по 100 тисяч доларів, 2 пакети по 150 тисяч доларів і 1 пакет по 50 тисяч. А решту суми у 450 тисяч доларів залишити на зберіганні.

Детективи стверджують, що частину грошей ексголова Верхового Суду вивіз зі свого помешкання у робочий кабінет. Окрім того, ще якісь кошти Князєв нібито передавав дружині, щоб вона могла вивезти їх за кордон.

Прокурор додав, що під час обшуків не знайшли близько $1 млн "мічених" купюр. Тому це один з ризиків, адже якщо Князєв перебуватиме на волі, то може спробувати знищити їх. Інший ризик – це ймовірність переховування Князєва. Фінансові можливості ексголови Верховного Суду дозволяють йому тривалий час проживати за кордоном.

Справа Князєва

15 травня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря у розмірі близько 3 мільйонів доларів.

16 травня, Всеволода Князєва затримали. Як зазначив керівник САП, він особисто повідомив про підозру ексголові Верховного Суду та адвокату, викритому на отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди.

Дії осіб кваліфіковано за ч.4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою - ред.). Князєву і адвокату може загрожувати позбавлення волі строком від восьми до дванадцяти років.

"Вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.

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