Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

На Житомирщині локомотив зійшов з рейок: є поранені, низка поїздів змінює рух

Анна Ярославська
22 грудня 2025, 07:34
305
Причину ДТП із вантажним поїздом з'ясовують.
Укрзалізниця
Біля Коростеня поїзд зійшов з рейок, є травмовані / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • На Житомирщині сталася ДТП на залізниці
  • Отримала травми бригада вантажного поїзда
  • Змінено маршрути далеких поїздів через Шепетівку, Козятин і Фастів

Біля Коростеня в Житомирській області вантажний потяг зійшов з рейок. Є постраждалі. У русі пасажирських поїздів відбулися зміни.

Як повідомляє пресслужба Укрзалізниці, через ДТП із вантажним поїздом пасажирський потяг Харків - Ужгород екстрено зупинено, а локомотив зійшов із рейок. Причина ДТП з'ясовується.

відео дня

Серед пасажирів травм серйозних немає, одна пасажирка отримала поріз склом - допомогу надано на місці.

Травми дістала бригада вантажного поїзда: машиніст і помічник госпіталізовані.

Поїзд №45/46 уже переведено на сусідню станцію та перенаправлено за об'їзним маршрутом.

Також змінено маршрути низки далеких поїздів через Шепетівку, Козятин і Фастів. Очікуються затримки від трьох годин.

Через Фастів замість Коростеня тепер прямують:

  • №1/123 Харків - Івано-Франківськ, Ворохта;
  • №44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;
  • №92 Львів - Київ;
  • №30 Ужгород - Київ;
  • №8/150 Чернівці - Київ;
  • №52 Перемишль - Київ;
  • №68/20 Варшава, Холм - Київ;
  • №108 Солотвино - Київ.

Поїзд №98 Ковель - Київ, як виняток, проходить через Житомир, затримка буде мінімальною.

На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл до Коростеня і назад.

Скріншот повідомлення OZ

Подробиці про приміські зміни доступні на каналі "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Залізничники працюють над прискоренням руху поїздів, перенаправлених об'їзним маршрутом, і якнайшвидшим відновленням пошкодженої ділянки.

Програма УЗ-3000 - що відомо

Як писав Главред, 1 листопада президент України анонсував запуск програми "УЗ-3000". Вона дасть змогу кожному українцю безкоштовно проїхати залізницею до 3000 км усередині країни.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський запевнив, що програма фінансуватиметься за рахунок порожніх місць у непіковий сезон і доходів від преміум-квитків. Ініціатива не стосуватиметься вагонів 1-го класу, СВ і міжнародного сполучення.

3 грудня в Україні запустили пілотну версію програми "3000 км Україною" від УЗ. За першу годину після старту понад 30 тисяч українців скористалися програмою.

Перший етап програми "3000 км Україною" зосереджений на підтримці жителів прифронтових територій.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ДТП Укрзалізниця Житомирська область новини України Укрзалізниця новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Розрив залишається величезним": у Politico розкрили деталі мирних переговорів у США

"Розрив залишається величезним": у Politico розкрили деталі мирних переговорів у США

10:31Війна
Вантажний поїзд зійшов із рейок через атаку "Шахеда": деталі аварії біля Коростеня

Вантажний поїзд зійшов із рейок через атаку "Шахеда": деталі аварії біля Коростеня

09:40Україна
Мінус 100 млн доларів: ГУР знищило російські винищувачі Су-30 та Су-27

Мінус 100 млн доларів: ГУР знищило російські винищувачі Су-30 та Су-27

09:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Останні новини

10:34

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

10:02

"Щоб не наврочили": холостяк Терен публічно показав нову обраницю

09:48

Ігор Коломойський знову анонсує судові засідання. Черга Вищого антикорупційного суду

09:40

Вантажний поїзд зійшов із рейок через атаку "Шахеда": деталі аварії біля Коростеня

09:39

Як прискорити роботу старого ноутбука: "воскресити" можна навіть 10-річний пристрійВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:18

Наталії Могилевській відмовив відомий продюсер - причина

09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 22 грудня (оновлюється)

09:06

Як місяць вашого народження впливає на шлюб: що кажуть астрологи

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 грудня (оновлюється)

Реклама
09:03

Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємосяПогляд

09:01

Мінус 100 млн доларів: ГУР знищило російські винищувачі Су-30 та Су-27Відео

08:46

Дрони атакували порт Тамань на Кубані: пошкоджено два судна і трубопровід

08:39

Воював у Чечні, Сирії та Україні: у Москві підірвали авто з топ-військовим армії РФ

08:28

Гроші - не Україні: Венс поширив меседж щодо нового курсу Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:34

На Житомирщині локомотив зійшов з рейок: є поранені, низка поїздів змінює рух

06:54

США просувають мирний план: Віткофф розкрив деталі переговорів із Києвом і Москвою

06:44

Питання, яке стоїть в очах усього путінського оточенняПогляд

05:41

Викликають біль і стрес у тварин: які небезпечні помилки роблять власники котів

04:45

Дочку принца Вільяма готують до передачі титулу - деталі

Реклама
04:20

Волхви знали місця: де в Україні масово знаходять давні скарби та як їх шукатиВідео

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці вуличного художника за 31 секунду

03:16

Як часто потрібно змінювати постільну білизну: експерти дали однозначну відповідь

02:30

Як знизити ризик розвитку деменції: вчені приголомшили несподіваним рішенням

02:01

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

00:56

Штраф за "обід": які продукти можуть імітувати сп’яніння в організмі

00:03

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

21 грудня, неділя
23:26

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:13

"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

22:45

У Грабовському люди письмово відмовлялися від евакуації: що відомо

22:30

Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

22:02

Про їх функцію знають одиниці: для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі авто

21:57

"Договорняк": чи готують Бесарабію готують до здачіПогляд

21:43

До 4 черг на добу: оновлені графіки відключень для Дніпропетровщини на 22 грудняФото

21:30

У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

21:16

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудняФото

20:45

Стежте за діями: чи дає Макрон задній хідПогляд

20:41

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

20:28

Переговори України та США: Умеров назвав, на що розраховує Київ

20:18

"Нічим не відрізняються від ІДІЛ" - Сибіга про викрадення росіянами людей на Сумщині

Реклама
20:06

Найстаріша кішка у світі прожила 38 років – власник розкрив секрет її довголіттяВідео

19:31

Передумов миру немає: командир ЗСУ розкрив реальні наміри РФ щодо України

19:26

Накип тане за секунди: простий трюк миттєво очистить чайник без хіміїВідео

19:09

Що може примусити Путіна закінчити війну - генерал ЗСУ назвав вирішальний фактор

18:26

Райський куточок у несподіваному місці: яке селище України називають МальдівамиВідео

18:23

Як вимикатимуть світло 22 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

18:20

Фіалки "прокинуться" навіть узимку: просте домашнє підживлення без хіміїВідео

18:05

Країни Європи готові направити війська в Україну: генсек НАТО Рютте зробив заяву

17:33

Масштабна ротація та нові цілі: як "Динамо" готується до весняного сезону

17:29

Нові переговори Макрона і Путіна - у Франції зробили заяву про їх формат і дату

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти