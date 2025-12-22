На Житомирщині локомотив зійшов з рейок: є поранені, низка поїздів змінює рух

Причину ДТП із вантажним поїздом з'ясовують.

Біля Коростеня поїзд зійшов з рейок, є травмовані / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

На Житомирщині сталася ДТП на залізниці

Отримала травми бригада вантажного поїзда

Змінено маршрути далеких поїздів через Шепетівку, Козятин і Фастів

Біля Коростеня в Житомирській області вантажний потяг зійшов з рейок. Є постраждалі. У русі пасажирських поїздів відбулися зміни.

Як повідомляє пресслужба Укрзалізниці, через ДТП із вантажним поїздом пасажирський потяг Харків - Ужгород екстрено зупинено, а локомотив зійшов із рейок. Причина ДТП з'ясовується.

Серед пасажирів травм серйозних немає, одна пасажирка отримала поріз склом - допомогу надано на місці.

Травми дістала бригада вантажного поїзда: машиніст і помічник госпіталізовані.

Поїзд №45/46 уже переведено на сусідню станцію та перенаправлено за об'їзним маршрутом.

Також змінено маршрути низки далеких поїздів через Шепетівку, Козятин і Фастів. Очікуються затримки від трьох годин.

Через Фастів замість Коростеня тепер прямують:

№1/123 Харків - Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;

№92 Львів - Київ;

№30 Ужгород - Київ;

№8/150 Чернівці - Київ;

№52 Перемишль - Київ;

№68/20 Варшава, Холм - Київ;

№108 Солотвино - Київ.

Поїзд №98 Ковель - Київ, як виняток, проходить через Житомир, затримка буде мінімальною.

На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл до Коростеня і назад.

Подробиці про приміські зміни доступні на каналі "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Залізничники працюють над прискоренням руху поїздів, перенаправлених об'їзним маршрутом, і якнайшвидшим відновленням пошкодженої ділянки.

Програма УЗ-3000 - що відомо

Як писав Главред, 1 листопада президент України анонсував запуск програми "УЗ-3000". Вона дасть змогу кожному українцю безкоштовно проїхати залізницею до 3000 км усередині країни.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський запевнив, що програма фінансуватиметься за рахунок порожніх місць у непіковий сезон і доходів від преміум-квитків. Ініціатива не стосуватиметься вагонів 1-го класу, СВ і міжнародного сполучення.

3 грудня в Україні запустили пілотну версію програми "3000 км Україною" від УЗ. За першу годину після старту понад 30 тисяч українців скористалися програмою.

Перший етап програми "3000 км Україною" зосереджений на підтримці жителів прифронтових територій.

