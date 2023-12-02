На ЗАЕС обірвалася електрика: повідомляється про загрозу радіаційній безпеці

Запорізька АЕС занурилася в повний блекаут.

https://glavred.net/ukraine/na-zaes-oborvalas-elektrika-soobshchaetsya-ob-ugroze-radiacionnoy-yuezopasnosti-10521535.html Посилання скопійоване

На ЗАЕС обірвалася Електрика: повідомляється про загрозу радіаційної юезопасності / колаж: Главред, фото: УНІАН

В ніч з 1 на 2 грудня на Запорізької АЕС стався повний блекаут. Є загроза радіаційній безпеці. Про це повідомили в Енергоатомі.

Увечері 1 грудня обірвалися лінії електропередач "Запорізька ТЕЦ - Феросплавна" напругою в 330 кВ, яка забезпечувала станцію з української енергосистеми.

О 02:31 ночі під час повітряної тривоги була таже знеструмлена остання лінія "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ.

відео дня

У зв'язку з повним блекаутом ЗАЕС автоматично перейшла на постачання потреб від 20 дизельгенераторів, 8 з яких були залишені в роботі.

Загроза радіаційної безпеки

В Енергоатомі пояснили, що найбільшою загрозою в таких ситуаціях є один з блоків, який росіяни використовували без ліцензії.

"Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона викликана тим, що окупанти використовували його з порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може привести до відмови основного обладнання енергоблоку. Блок вимагає термінового переведення в холодний стан", - повідомили у відомстві.

Також в Енергоатомі розповіли, що сьогодні, 2 грудня, українським фахівцям вдалося відновити зв'язок з українською енергосистемою та відновити роботу лінії єлектропередач напругою 750 кВ.

"Черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці", - резюмували в прес-службі.

Знеструмлення ЗАЕС / скріншот

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції сталася серія небезпечних інцидентів, пов'язаних з некомпетентністю російського персоналу і діями окупаційних сил. Ці інциденти, за словами керівництва станції, створюють загрозу для ядерної безпеки. Про це повідомив Енергоатом у четвер 16 листопада.

Також є припущення, що агресор Росія може створити умови, які призведуть до ядерного інциденту після повернення Запорізької АЕС під контроль Києва. Ситуація на ЗАЕС унікальна, оскільки сьогодні немає ні міжнародного досвіду, ні протоколів, що передбачають запуск роботи атомної електростанції після збройних конфліктів. Потрібно провести міжнародну інспекцію станції, щоб перевірити, наскільки безпечно повертати її в експлуатацію. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Про ситуацію на ЗАЕС висловився також Кирило Буданов. За його словами, країна-окупант Росія хотіла створити техногенну катастрофу на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Окупанти планували провести штучне перезавантаження системи і контрольований викид радіації. Така ситуація призвела б до реальної ядерної катастрофи. Зараз кризовий момент вже пройдено.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.