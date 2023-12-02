"Помстилися за Кузю": ЗСУ ліквідували російського шкуродера

На війні в Україні ліквідований російський окупант Артем Лаврентьєв. У країні-агресорі він "прославився" тим, що замучив до смерті кота своєї матері.
Шкуродер Лаврентьєв - родом з Архангельської області. Впродовж декількох тижнів разом зі своєю співмешканкою він жорстоко знущався з кота Кузі, знімав знущання на відео та викладав у Мережу.
Історія отримала резонанс: Лаврентьєва відправили в колонію та позбавили батьківських прав, а закатованій ним до смерті тварині в Северодвінську встановили пам'ятник.
З в'язниці Лаврентьєв відправився вбивати українців, але в Україні шкуродер знайшов свою смерть.
"Северодвинский шкуродер Лаврентьєв Артем Олександрович 1985 р. н. вирішив з колонії поїхати німношка повбивати [українців], але ЗСУ помстилися за котика Кузю", - написав у Twitter блогер Necro Mancer.
Як повідомляв Главред, на Запорізькому напрямку бійці української армії ліквідували Олександра Можаєва - більш відомого як "козак Бабай". Він брав участь в окупації Криму, а також у складі загону терористів Ігоря "Гіркіна" Стрєлкова у війні проти України на Донбасі ‒ зокрема, захоплював місто Слов'янськ.
Раніше захисники України ліквідували коваля з Пензенської області Іллю Бухольцева. 41-річний загарбник свого часу став переможцем фотоконкурсу "Мачо на селі Архангельське 2012".
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