"Помстилися за Кузю": ЗСУ ліквідували російського шкуродера

Окупант Артем Лаврентьєв відомий в країні-агресорі тим, що разом зі своєю співмешканкою замучив до смерті кота своєї матері.

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Артем Лаврентьєв знущався з кота, знімав ЗСУ на відео та викладав у Мережу / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

На війні в Україні ліквідований російський окупант Артем Лаврентьєв. У країні-агресорі він "прославився" тим, що замучив до смерті кота своєї матері.

Шкуродер Лаврентьєв - родом з Архангельської області. Впродовж декількох тижнів разом зі своєю співмешканкою він жорстоко знущався з кота Кузі, знімав знущання на відео та викладав у Мережу.

Історія отримала резонанс: Лаврентьєва відправили в колонію та позбавили батьківських прав, а закатованій ним до смерті тварині в Северодвінську встановили пам'ятник.

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Коту Кузі поставили пам'ятник / Фото: росЗМІ

З в'язниці Лаврентьєв відправився вбивати українців, але в Україні шкуродер знайшов свою смерть.

"Северодвинский шкуродер Лаврентьєв Артем Олександрович 1985 р. н. вирішив з колонії поїхати німношка повбивати [українців], але ЗСУ помстилися за котика Кузю", - написав у Twitter блогер Necro Mancer.

Скріншот повідомлення з соцмережі

Як повідомляв Главред, на Запорізькому напрямку бійці української армії ліквідували Олександра Можаєва - більш відомого як "козак Бабай". Він брав участь в окупації Криму, а також у складі загону терористів Ігоря "Гіркіна" Стрєлкова у війні проти України на Донбасі ‒ зокрема, захоплював місто Слов'янськ.

Раніше захисники України ліквідували коваля з Пензенської області Іллю Бухольцева. 41-річний загарбник свого часу став переможцем фотоконкурсу "Мачо на селі Архангельське 2012".

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