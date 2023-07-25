На ЗАЕС знайшли російські міни: у МАГАТЕ зробили несподівану заяву

Експерти перебували в зоні обмеженого доступу – на території, куди не заходить обслуговуючий персонал.

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На ЗАЕС знайшли російські міни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, міноборони РФ

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили на майданчику Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

Як заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі, під час огляду в неділю, 23 липня, команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром майданчика ЗАЕС, йдеться в повідомленні на сайті агентства.

Експерти перебували в зоні обмеженого доступу – на території, куди не заходить обслуговуючий персонал станції.

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"МАГАТЕ було відомо про розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда повідомила про цей конкретний випадок ЗАЕС і їм сказали, що це військове рішення, і воно знаходиться в зоні, яка контролюється військовими", – сказав генеральний директор Гроссі.

У той же час Гроссі підкреслив, що наявність таких вибухових речовин на майданчику суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки і створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.

Ситуація на ЗАЕС

Раніше у МОЗ розкрили "найгірший варіант розвитку подій" на ЗАЕС. Якщо теракт таки станеться, то населення В радіусі 50 км опиниться в небезпеці. Людям знадобиться евакуація з небезпечної зони.

Нагадаємо, екс-глава ГУР назвав мету Путіна у війні з Україною: РФ може підірвати ЗАЕС. Володимир Путін намагається унеможливити подальший розвиток України, впевнений Валерій Кондратюк.

Нагадаємо, що експерт розповів про найбільший ризик - сховище радіоактивних відходів ЗАЕС. Якщо туди щось прилетить або там щось вибухне, то дійсно може статися колосальна радіаційна аварія.

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