Буданов - про плани РФ щодо ЗАЕС: ворог хотів влаштувати техногенну катастрофу

Якщо агресорка Росія захоче піти на провокацію на Запорізькій АЕС, інструменти для таких дій у Москви, як і раніше, залишаються, сказав Кирило Буданов.

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Ми вважаємо, що ситуація призвела б до реальної катастрофи - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Енергоатом

Країна-окупант Росія хотіла створити техногенну катастрофу на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Окупанти планували провести штучне перезавантаження системи та контрольований викид радіації. Така ситуація призвела б до реальної ядерної катастрофи. Наразі кризовий момент вже пройдено. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що російські окупанти на ЗАЕС мали намір створити техногенну катастрофу з метою "контрольованого викиду радіації".

Що планувала Росія на ЗАЕС

"Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем", - сказав Буданов. відео дня

За його словами, ситуація привала б до реальної катастрофи.

"Всі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. За нашим розумінням, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи", - додав глава ГУР.

Як стверджує начальник військової розвідки, кризовий момент вже пройдено. Однак ризики, як і раніше, залишаються, оскільки ЗАЕС утримується під окупаційним контролем Росії.

"Вона (ситуація, - ред.) все ще загрозлива, оскільки ми всі маємо пам'ятати, що станція залишається окупованою. І в принципі нічого глобально там не змінилося. Єдине, що кризовий момент, слава Богу, ми пройшли. Я не буду відкривати вам дані, як і що для цього було зроблено. Але ми його на той час пройшли. Проте це не знімає питання, що якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього", - підкреслив Кирило Буданов і висловив надію, що Україні вдасться запобігти терористичним планам Москви.

Ситуація на ЗАЕС

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у липні говорив, що ризик підриву Росією ЗАЕС знизився, Україна вжила заходів. За словами Юсов, загроза буде присутня, доки окупанти РФ не залишать станцію.

Експерти МАГАТЕ заявляли, що на ЗАЕС знайшли російські міни. Їх виявили у зоні обмеженого доступу, куди фахівці і війська окупантів Росії не пускають персонал станції.

Дії окупантів РФ призвели до інциденту на ЗАЕС, говорив керівник Держатомрегулювання Олег Кориков. Він акцентував увагу на тому, що на четвертому енергоблоці Запорізької атомної електростанції стався інцидент, який пов'язаний з витоком води з першого контуру до другого.

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