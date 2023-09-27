Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) унікальна і потребує особливої уваги, розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

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На Заході мають створити спеціальну місію, яка перевірить обстановку на ЗАЕС - Галущенко / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Генштаб ЗСУ

Агресор Росія може створити умови, які призведуть до ядерного інциденту після повернення Запорізької АЕС під контроль Києва. Ситуація на ЗАЕС унікальна, оскільки сьогодні немає ані міжнародного досвіду, ані протоколів, що передбачають запуск роботи атомної електростанції після збройних конфліктів. Треба провести міжнародну інспекцію станції, щоб перевірити, наскільки безпечно повертати її в експлуатацію. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як повідомляє пресслужба Міненерго, він розповів про те, що ситуація навколо ЗАЕС досить напружена. Обстановка несе потенційну загрозу ядерній безпеці України і всієї Європи.

За словами міністра, на даний момент немає ані міжнародного досвіду, ані спеціальних протоколів, які регулювали б питання запуску АЕС після збройних конфліктів. Тому прецедент із ЗАЕС є унікальним.

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Росія може створити умови для інциденту на ЗАЕС

Міністр енергетики Галущенко стурбований, що окупанти можуть створити умови, які здатні призвести до ядерного інциденту після того, як ЗСУ повернуть станцію під контроль Києва. Щоб не допустити подібного сценарію, слід організувати міжнародну місію з метою перевірки обстановки на об'єкті. Фахівці повинні переконатися в тому, що ЗАЕС можна безпечно повернути в роботу.

Також Герман Галущенко підкреслив, що обстріли військами РФ енергетичної інфраструктури України та атомних станціій створює додаткові ядерні загрози для світу. Дії Росії - ядерний тероризм, на який цивілізований світ повинен відповідати рішуче.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Ризик підриву Росією ЗАЕС знизився, Україна вжила заходів, казав у липні представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, загрози підриву атомної електростанції не буде тільки після того, як окупанти звідти підуть.

На ЗАЕС знайшли російські міни, повідомляли експерти МАГАТЕ. Міни були виявлені в зоні обмеженого доступу, куди не допускають персонал станції.

Керівник Держатомрегулювання Олег Кориков в серпні говорив, що дії окупантів РФ призвели до інциденту на ЗАЕС. Зокрема, на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС стався інцидент, пов'язаний з витоком води з першого контуру до другого.

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