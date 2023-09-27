УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

Андрій Ганчук
27 вересня 2023, 20:39 оновлено 27 вересня, 21:15
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) унікальна і потребує особливої уваги, розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
ЗАЕС, війська РФ
На Заході мають створити спеціальну місію, яка перевірить обстановку на ЗАЕС - Галущенко / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Генштаб ЗСУ

Агресор Росія може створити умови, які призведуть до ядерного інциденту після повернення Запорізької АЕС під контроль Києва. Ситуація на ЗАЕС унікальна, оскільки сьогодні немає ані міжнародного досвіду, ані протоколів, що передбачають запуск роботи атомної електростанції після збройних конфліктів. Треба провести міжнародну інспекцію станції, щоб перевірити, наскільки безпечно повертати її в експлуатацію. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як повідомляє пресслужба Міненерго, він розповів про те, що ситуація навколо ЗАЕС досить напружена. Обстановка несе потенційну загрозу ядерній безпеці України і всієї Європи.

За словами міністра, на даний момент немає ані міжнародного досвіду, ані спеціальних протоколів, які регулювали б питання запуску АЕС після збройних конфліктів. Тому прецедент із ЗАЕС є унікальним.

відео дня

Росія може створити умови для інциденту на ЗАЕС

Міністр енергетики Галущенко стурбований, що окупанти можуть створити умови, які здатні призвести до ядерного інциденту після того, як ЗСУ повернуть станцію під контроль Києва. Щоб не допустити подібного сценарію, слід організувати міжнародну місію з метою перевірки обстановки на об'єкті. Фахівці повинні переконатися в тому, що ЗАЕС можна безпечно повернути в роботу.

Також Герман Галущенко підкреслив, що обстріли військами РФ енергетичної інфраструктури України та атомних станціій створює додаткові ядерні загрози для світу. Дії Росії - ядерний тероризм, на який цивілізований світ повинен відповідати рішуче.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Ризик підриву Росією ЗАЕС знизився, Україна вжила заходів, казав у липні представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, загрози підриву атомної електростанції не буде тільки після того, як окупанти звідти підуть.

На ЗАЕС знайшли російські міни, повідомляли експерти МАГАТЕ. Міни були виявлені в зоні обмеженого доступу, куди не допускають персонал станції.

Керівник Держатомрегулювання Олег Кориков в серпні говорив, що дії окупантів РФ призвели до інциденту на ЗАЕС. Зокрема, на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС стався інцидент, пов'язаний з витоком води з першого контуру до другого.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Міненерго ЗСУ війська Росії Запорізька АЕС Герман Галущенко війна Росії та України
Реклама

Главное за день

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

20:39 Політика
Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення

Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення

19:34 Україна
"Бабине літо" не відпускає: де в Україні буде найтепліше

"Бабине літо" не відпускає: де в Україні буде найтепліше

19:05 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:09

ЗСУ в якийсь момент не зможуть ефективно застосовувати Abrams: у чому причина

21:02

Баклажани на зиму: швидкий рецепт від Євгена Клопотенко

20:55

До Умерова є питання по сутімнение

20:39

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

20:32

Крига скресла: парламент Болгарії проголосував за поставку несправних ракет С-300 для ЗСУ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:25

Як швидко протверезіти: три кроки на шляху до хорошого самопочуття, якщо "перебрав"

20:20

В Україні розклали по поличках, чи зможе РФ "перемогти" до 2025 року

19:34

Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення

19:10

Довга війна: які виклики чекають українцівмнение

Реклама
19:05

"Бабине літо" не відпускає: де в Україні буде найтепліше

18:44

Момент потрапив на фото: шикарну Демі Мур підвело плаття на заході

18:34

Сергій Філімонов. Руками полонених росіян ліпше не торкатися, і ногами тежВідеоблоги

18:11

Понад 7 млн: Шакіру вдруге звинувачують у шахрайстві

18:05

Шольц заморозив передачу Україні Taurus і боїться конфлікту з РФ - WSJ

18:04

Від перегріву до дивних SMS: 6 ознак злому вашого телефону

18:04

Зірка "Кріпосної" Цимбалюк розповів, чому розлучився з дружиною

17:45

Злякався і викликав поліцію: російському пропагандисту підкинули страшний подарунок

17:31

Гороскоп на жовтень 2023 для Близнюків: чого чекати у коханні, роботі, фінансахВидео

17:29

"Зупиняють популяцію": Олег Скрипка порівняв феміністок з епідемією

16:50

Церковне свято 29 вересня: що не можна робити на Харитона Сповідника

Реклама
16:50

"Мета цього тільки одна": у Зеленського прокоментували повернення частини вагнерівців в Україну

16:49

У ГУР винесли вердикт по Кримському мосту: "гордість Путіна" буде знищено

16:43

Росія влаштувала судилище для 24 полонених "азовців" у Ростові

16:43

"М'ясні" штурми РФ відійшли в минуле: Росія змінює тактику під Бахмутом

16:16

Помер відомий український модельєр

16:14

Що не можна робити 29 вересня, щоб не притягнути бідність: примети дня

15:53

ГУР - про удари по Криму: військам РФ треба забиратися додому, ситуація тривожна

15:52

Як зрозуміти, що у кота глисти: ці найпростіші деталі обов'язково потрібно помітити

15:52

Церковне свято 28 вересня: що не можна робити на святого Микиту Готфського

15:41

"Пряме сполучення": РФ хоче прокласти залізницю до Маріуполя, Волновахи та Донецька

15:30

"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України! новости компании

15:12

Один фактор збільшує шанси ЗСУ прорвати оборону Росії - британські аналітики

15:07

Остапчук похвалився дорогим подарунком юної дружини

15:02

Вдарять морози і піде сніг: синоптик назвав дату, коли почнеться похолодання

15:01

В ОП заявили, що напрацюють зміни до законодавства для розблокування видобувних підприємств

14:50

Можна навіть при дієті: який хліб вважається найкориснішим

14:47

Україна в НАТО "в обмін" на території: у Києві розкрили позицію Альянсу

14:35

"Вагнерівці" повернулись до Бахмута: у ЗСУ розповіли про загрози на фронті

14:29

Positiff назвав ім'я жінки, яка "зіпсувала" його стосунки з Потапом

14:13

І на 100 метрів не підлетять: експерти розповіли, чим відлякати голубів від балкона

Реклама
14:12

"Серйозні люди сядуть за стіл переговорів": зірка Голлівуду Малкович попався на підтримці РФ

14:09

"Це буде доленосний час": названа дата вирішального і важливого бою в Україні - прогноз

14:01

Як зрозуміти погоду по коту: про що нас попереджають пухнасті

13:21

"Будуть гарні новини": у ЗСУ анонсували успіхи на Таврійського напрямку

13:08

Нібито живий: командувача Чорноморським флотом показали на відео, знятому до удару по Севастополю

13:03

Як прибрати запах поту з одягу: 3 безвідмовні засоби, які коштують копійки

13:02

Це треба просто пережити: 3 знакам не пощастить на повний місяць у вересні 2023

12:49

Як позбутися мошки у вазоні: методи, які швидко знищать комах та врятують рослину

12:33

Як прибрати запах часнику з рук: 6 способів, які допомагають моментально

12:31

Після 15 років разом: шлюб соліста "Без обмежень" розпався

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти