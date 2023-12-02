РФ вдарила ракетами по Дніпру: перші подробиці

Наслідки ударів уточнюються, територію обстежують рятувальники. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

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Окупанти вдарили ракетами по Дніпровському району / Колаж: Главред, фото: МО РФ, ДСНС України

У суботу, 2 грудня, у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні Сили України попередили про загрозу застосування балістичної зброї та закликали жителів залишатися в укриттях.

Пізніше голова Дніпропетровської області Сергій Лисак підтвердив ракетний удар РФ по Дніпровському району.

"Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Це найголовніше. Наслідки ударів зараз уточнюємо. Територію обстежують рятувальники", - написав він у Telegram.

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Як повідомляв Главред, в ніч на 1 грудня РФ завдала ракетний удар по Кривому Рогу. За попередніми даними, там обійшлося без жертв.

За даними Повітряних сил, в наслідок бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одна керована авіаційна ракета Х-59. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Вночі 2 грудня Сили оборони знищили 10 "шахедів" з 11-ти і одну ракету Х-59. Дрони були збиті в межах Одеської області, а керована авіаційна ракета Х-59 - на Дніпропетровщині.

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