РФ вдарила ракетами по Дніпру: перші подробиці

У суботу, 2 грудня, у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні Сили України попередили про загрозу застосування балістичної зброї та закликали жителів залишатися в укриттях.
Пізніше голова Дніпропетровської області Сергій Лисак підтвердив ракетний удар РФ по Дніпровському району.
"Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Це найголовніше. Наслідки ударів зараз уточнюємо. Територію обстежують рятувальники", - написав він у Telegram.
Як повідомляв Главред, в ніч на 1 грудня РФ завдала ракетний удар по Кривому Рогу. За попередніми даними, там обійшлося без жертв.
За даними Повітряних сил, в наслідок бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одна керована авіаційна ракета Х-59. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Вночі 2 грудня Сили оборони знищили 10 "шахедів" з 11-ти і одну ракету Х-59. Дрони були збиті в межах Одеської області, а керована авіаційна ракета Х-59 - на Дніпропетровщині.
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