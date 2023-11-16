УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Небезпечні інциденти на ЗАЕС: окупанти нехтують ядерною безпекою, що сталося

Руслана Заклінська
16 листопада 2023, 16:52
Некомпетентні дії російського персоналу на Запорізькій АЕС призвели до витоку реагентів на енергоблоці №5.
Небезпечні інциденти на ЗАЕС: окупанти нехтують ядерною безпекою, що сталося
На ЗАЕС сталась серія тривожних інцидентів / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Telegram Енергодар

На Запорізькій атомній електростанції сталася серія небезпечних інцидентів, пов'язаних з некомпетентністю російського персоналу та діями окупаційних сил. Ці інциденти, за словами керівництва станції, створюють загрозу для ядерної безпеки. Про це повідомив Енергоатом у четвер 16 листопада.

Зокрема окупанти перевели енергоблок №5 у "гарячий" режим без дотримання встановлених протоколів безпеки. Через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапила в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори. Такі дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що є порушенням регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС.

"Дії окупантів є абсолютно некомпетентними. Їхні намагання вивести з ремонту енергоблок №3 та розігріти його до "гарячого" стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в "холодний зупин", є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС", – сказав президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

відео дня

Попередні інциденти, наприклад протікання радіоактивного теплоносія між контурами енергоблоків №4 та №6, підкреслюють серйозність ситуації. Вказується, що такі події порушують безпеку на станції та створюють потенційну загрозу для довкілля і населення.

"Своїми діями загарбники вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання і почастішання небезпечних випадків його відмов. А це будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації", – додав очільник Енергоатома.

Офіційні заяви окупаційного керівництва щодо безпеки на станції суперечать реальній ситуації, де інциденти лише зростають, а окупаційний персонал не виконує встановлені протоколи безпеки.

Аварійні ситуації на ЗАЕС

Через порушення ліцензійних умов з боку окупантів на ЗАЕС сталися численні аварійні ситуації, остання з яких відбулася 14 листопада 2023 року. Внаслідок некомпетентності російських загарбників та працівників державної корпорації "Росатом" стався частковий блекаут. Тоді енергоблок №6 ЗАЕС вийшов з ладу і були активовані дизель-генератори та системи безпеки. Цей стан тривав 90 хвилин.

Подібна ситуація повторилася під час спроби "розігріти" енергоблок №6. Крім того, нерозсудливе рішення поточного керівництва станції перевести його в "гарячий" стан призвело до значного збільшення рідких радіоактивних відходів на майданчику, загрожуючи персоналу, місцевому населенню та екології.

Експерти наголошують, що подальші невдачі та порушення можуть призвести до серйозних наслідків для безпеки на атомній електростанції та вимагають термінового вживання превентивних заходів.

Раніше небезпечна ситуація сталась на енергоблоці №4, де внаслідок його розігріву відбулося протікання води між першим та другим контуром, порушуючи один із бар'єрів, який перешкоджає розповсюдженню радіоактивного забруднення.

Як раніше повідомляв Главред, окупанти можуть спричинити ядерний інцидент після повернення Запорізької АЕС під контроль України. Унікальність ситуації на ЗАЕС полягає в тому, що наразі не існує жодного міжнародного досвіду або протоколів, які передбачають відновлення роботи атомної електростанції після збройних конфліктів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні атомна енергетика Запорізька АЕС
Реклама

Головне за день

"Глухий кут" на фронті може затягнутися на рік, Україна не піде на "угоду" - Time

"Глухий кут" на фронті може затягнутися на рік, Україна не піде на "угоду" - Time

16:30 Світ
ЗМІ: українська ДРГ прорвалася в казарму окупантів - ті відкрили вогонь один по одному

ЗМІ: українська ДРГ прорвалася в казарму окупантів - ті відкрили вогонь один по одному

16:17 Україна
Припинення виплат і пільг: 4 країни скасують допомогу українцям

Припинення виплат і пільг: 4 країни скасують допомогу українцям

15:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:58

Ви будете здивовані: ось чому насправді кіт їсть траву - лікар назвав 4 причини

16:52

Небезпечні інциденти на ЗАЕС: окупанти нехтують ядерною безпекою, що сталося

16:48

Не думайте, спробуйте: Клопотенко показав рецепт соковитих традиційних синнабонів

16:45

Анна Кошмал показала ніжну романтику з чоловіком-"фантомом"

16:38

У РФ знайшли мертвими екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії з дружиною – росЗМІ

Маск підігрує трампістам, але США не дадуть йому відключити Starlink для ЗСУ - ЗолотарьовМаск підігрує трампістам, але США не дадуть йому відключити Starlink для ЗСУ - Золотарьов
16:30

"Глухий кут" на фронті може затягнутися на рік, Україна не піде на "угоду" - Time

16:25

Приберіть це негайно: що не можна зберігати на балконі

16:17

ЗМІ: українська ДРГ прорвалася в казарму окупантів - ті відкрили вогонь один по одномуВідео

16:09

"Лети, моя лебідко": Тоня Матвієнко показала зворушливе відео з мамоюВідео

Реклама
15:57

Вибухи у військовій частині в РФ: в росіян паніка через "зниклих" окупантівВідео

15:44

Переробленого Кіркорова викрили в боягузтві

15:40

Припинення виплат і пільг: 4 країни скасують допомогу українцям

15:39

Результат неймовірний: топ-генерал США прокоментував хід контрнаступу України

15:36

Ляпас Росії та Ірану: Україна запустила виробництво аналога дрона Shahed-136

15:33

Україні не скасують "транспортний безвіз" на тлі протестів поляків

14:36

Зима вразить аномальними температурами: до чого готуватися українцям

14:29

Віталій Портников. Найважливіші підсумки зустрічі Байдена та СіВідеоблоги

14:25

У Китаї після зустрічі Сі з Байденом зробили заяву щодо війни РФ проти України

13:52

Що можна зробити з черствого батона: 3 причини не викидати його в смітник

13:46

Оптична ілюзія для геніїв: лише 1% людей зможе знайти метелика серед папуг

Реклама
13:44

Юна дружина "холостяка" Макацарії показала тіло через 5 місяців після пологівВідео

13:35

Окупанти атакували Хмельниччину: в ОВА описали наслідки, є поранений

13:29

"Контакти з Росією для нього не табу": експерт розкрив ставлення Маска до Путіна

13:26

РФ масово перекидає резерви через Маріуполь: до чого готуються росіяни

13:12

"Тривога по 12 годин на день": у Повітряних силах попередили про плани росіян

12:54

Світ навиворіт. Україна - 1 випуск: Комаров візьме участь в пошуках 300-річного артефакту

12:44

Потрібно знайти качку на картинці за 10 секунд: лише одиниці впораються із загадкою

12:42

Тримаються за руки: Пугачову і Галкіна "спіймали" на вулицях Лісабона

12:40

Дівчина потрапила до лікарні після того, як регулярно запалювала ароматичні свічки

12:38

Він підкорить своїм смаком: рецепт салату Мій Генерал на Новий рік 2024Відео

12:21

Наслідки будуть значні: розвідка Британії оцінила захоплення Авдіївського коксохіму

12:16

Мінус арсенал зброї для окупантів: у ГУР розкрили деталі вибуху у ВолгоградіВідео

12:03

До Києва приїхав новий глава МЗС Британії: про що Камерон говорив із Зеленським

12:02

Пролежать тижнями: як зберігати лимони, щоб не зіпсувалися

11:50

"Несуть негативний характер": ексдружини Остапчука отримали оцінку від новенької

11:38

Вілла Сміта оголосили геєм: він і його дружина відреагували

11:21

Сі Цзіньпін зухвало назвав Байдену плани Пекіна щодо Тайваню - The Times

11:20

Навіщо Маск підіграє Росії: Золотарьов пояснив логіку бізнесмена

10:57

Росія хоче розпалити нову війну на Балканах: Зеленський розкрив "довгий план" РФ

10:48

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: на Півнів будуть тиснути, Кабанам потрібен відпочинок

Реклама
10:34

Китай образився на Байдена: під загрозою важливі домовленості - Bloomberg

10:31

РФ вдарила по ТЕС у прифронтовому регіоні: українці залишилися без світла та води

10:22

ЗСУ - про загрозу від РФ: ворог зібрав понад 800 ракет для ударів по енергетиці взимкуВідео

10:09

Гороскоп на завтра 17 листопада 2023: Терезам - прощання з токсичними людьми, Рибам - новий шлях

09:59

"ЗСУ потужно нищать ворога": генерал розкрив втрати окупантів на Таврійському напрямку

09:46

"Не хочу, щоб у квартирі жив інвалід": у Києві військовому відмовили в оренді

09:36

Війська РФ влаштували загострення під Авдіївкою: названа найгарячіша точка

09:33

Досить 1 таблетки: жінка показала чарівний спосіб чищення духовкиВідео

09:18

Місячний календар 17 листопада 2023: приготуйтеся до любовних побачень і фінансових втрат

08:35

ЗСУ проводять масштабні операції на лівому березі Херсонщини: росіяни готують спецгрупиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти