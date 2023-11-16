Небезпечні інциденти на ЗАЕС: окупанти нехтують ядерною безпекою, що сталося

Некомпетентні дії російського персоналу на Запорізькій АЕС призвели до витоку реагентів на енергоблоці №5.

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На ЗАЕС сталась серія тривожних інцидентів / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Telegram Енергодар

На Запорізькій атомній електростанції сталася серія небезпечних інцидентів, пов'язаних з некомпетентністю російського персоналу та діями окупаційних сил. Ці інциденти, за словами керівництва станції, створюють загрозу для ядерної безпеки. Про це повідомив Енергоатом у четвер 16 листопада.

Зокрема окупанти перевели енергоблок №5 у "гарячий" режим без дотримання встановлених протоколів безпеки. Через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапила в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори. Такі дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що є порушенням регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС.

"Дії окупантів є абсолютно некомпетентними. Їхні намагання вивести з ремонту енергоблок №3 та розігріти його до "гарячого" стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в "холодний зупин", є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС", – сказав президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. відео дня

Попередні інциденти, наприклад протікання радіоактивного теплоносія між контурами енергоблоків №4 та №6, підкреслюють серйозність ситуації. Вказується, що такі події порушують безпеку на станції та створюють потенційну загрозу для довкілля і населення.

"Своїми діями загарбники вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання і почастішання небезпечних випадків його відмов. А це будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації", – додав очільник Енергоатома.

Офіційні заяви окупаційного керівництва щодо безпеки на станції суперечать реальній ситуації, де інциденти лише зростають, а окупаційний персонал не виконує встановлені протоколи безпеки.

Аварійні ситуації на ЗАЕС

Через порушення ліцензійних умов з боку окупантів на ЗАЕС сталися численні аварійні ситуації, остання з яких відбулася 14 листопада 2023 року. Внаслідок некомпетентності російських загарбників та працівників державної корпорації "Росатом" стався частковий блекаут. Тоді енергоблок №6 ЗАЕС вийшов з ладу і були активовані дизель-генератори та системи безпеки. Цей стан тривав 90 хвилин.

Подібна ситуація повторилася під час спроби "розігріти" енергоблок №6. Крім того, нерозсудливе рішення поточного керівництва станції перевести його в "гарячий" стан призвело до значного збільшення рідких радіоактивних відходів на майданчику, загрожуючи персоналу, місцевому населенню та екології.

Експерти наголошують, що подальші невдачі та порушення можуть призвести до серйозних наслідків для безпеки на атомній електростанції та вимагають термінового вживання превентивних заходів.

Раніше небезпечна ситуація сталась на енергоблоці №4, де внаслідок його розігріву відбулося протікання води між першим та другим контуром, порушуючи один із бар'єрів, який перешкоджає розповсюдженню радіоактивного забруднення.

Як раніше повідомляв Главред, окупанти можуть спричинити ядерний інцидент після повернення Запорізької АЕС під контроль України. Унікальність ситуації на ЗАЕС полягає в тому, що наразі не існує жодного міжнародного досвіду або протоколів, які передбачають відновлення роботи атомної електростанції після збройних конфліктів.

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