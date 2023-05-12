Контрнаступ ЗСУ може бути не один: Данілов не виключив завершення війни до зими

План України полягає у звільненні всіх захоплених територій, пояснив секретар РНБО.

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Олексій Данілов не виключив кілька контрнаступів ЗСУ / Колаж УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може завершитися вже до зими, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Він підкреслив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька. Разом з тим в інтерв'ю виданню Report секретар РНБО пояснив, що вони триватимуть до повного звільнення всіх захоплених РФ територій України.

"До зими ми хочемо повністю завершити війну", - зазначив співрозмовник. При цьому він не сумнівається, що ЗСУ зможуть звільнити всі території України від загарбників РФ.

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Секретар РНБО звернув увагу на те, що план України полягає у звільненні всіх захоплених територій від терористів, які напали на нас.

"Єдине питання - час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не будемо обмежуватися часом, будемо битися скільки буде потрібно", — додав Данілов.

Ймовірні терміни завершення війни

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

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