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"Ми повинні бути насторожі": Путін може застосувати хімічну зброю у разі успіхів ЗСУ - Воллес

Аліна Дембіцька
15 травня 2023, 21:19 оновлено 15 травня, 21:19
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Воллес наголосив, що світ повинен бути насторожі щодо поведінки російських військових і диктатора Путіна.
'Ми повинні бути насторожі': Путін може застосувати хімічну зброю у разі успіхів ЗСУ - Воллес
Воллес заявив, що Путін може застосувати хімічну зброю у разі успіхів ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia

Якщо Збройні сили України здійснять успішний контрнаступ та звільнять тимчасово окуповані території, то країна-агресорка Росія може вдатися до застосування хімічної зброї. Про це під час виступу у парламенті сказав міністр оборони Великобританії Бен Воллес, пише Independent.

Як зазначив Воллес, Сполучене Королівство дуже насторожено ставиться до майбутніх подій, оскільки російський диктатор Володимир Путін "може використати системи нетрадиційної зброї в Україні".

Він згадав як Росія застосувала хімічну зброю в Сирії та отруїла у Солсбері у березні 2018 року колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію.

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"Якщо контрнаступ буде успішним, президент Росії Володимир Путін може вдатися до систем нетрадиційної зброї, таких як хімічна та біологічна зброя, як він зробив у Сирії", - зазначив глава Міноборони Британії.

Воллес наголосив, що світ повинен бути насторожі щодо поведінки російських військових і диктатора Путіна.

Контрнаступ Збройних сил України

Раніше глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що завдяки допомозі західних країн Сили оборони України готові і до наступальних дій, і до оборони.

"Вони (ЗСУ, - ред.) можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони будуть проводити наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові", - сказав Міллі.

Як пише Politico з посиланням на двох європейських чиновників, Київ приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу Збройних сил України, щоби запобігти витоку секретної інформації, яка може зашкодити наступальній операції. При цьому Київ тримає в секреті ці дані й від українських політиків.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресоркою Росією війна проти України може завершитися вже до зими. Секретар РНБО звернув увагу на те, що план України полягає у звільненні всіх захоплених територій від терористів, які напали на нас.

Дивіться відео про те, як тема контрнаступу ЗСУ викликає жах та страх у Кремлі:

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