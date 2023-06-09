На війні з окупантами Вінниччина втратила ще чотирьох своїх захисників

Додому на щиті повертаються Руслан Писаревський, Іван Василенко, Павло Савлук та Андрій Павлишинец.

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Вінницька область отримала одразу чотири трагічні звістки / Колаж: Главред, фото facebook.com/tulchinrda

В боях з російськими окупантами загинули чотири захисники України з Вінницької області. Додому на щиті повертаються Руслан Писаревський, Іван Василенко, Павло Савлук та Андрій Павлишинец.

Солдат Руслан Писаревський загинув 7 червня 2023 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів біля населеного пункту Преображенка Запорізької області, повідомили у Facebook Тульчинської районної військової адміністрації.

Руслан родом із села Чорномин Піщанського суспільства. Захищав Україну в складі першої артилерійської батареї. Герою назавжди залишиться 40 років.

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"Руслан Дмитрович назавжди залишиться в пам'яті тих, хто його знав, мужнім сином українського народу, відважним воїном, добрим і вірним другом, людиною з великим серцем, сповнений сил та енергії", – повідомила Тульчинська районна військова адміністрація.

Руслан Писаревський загинув 7 червня на Запорізькому напрямку / Фото facebook.com/tulchinrda

У Тульчинській РВО повідомили також про трагічну загибель старшого солдата Івана Василенка. Захисник України потрапив під мінометний обстріл окупантів і отримав поранення, несумісні з життям. Загинув 5 червня в Білогорівці Луганської області. Герою назавжди залишиться 37 років.

Руслан родом з мальовничої Кирнасівки в Тульчинській громаді. На фронті був водієм 4 аеромобільного відділення 1 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти.

"Наш Герой-захисник віддав своє життя, щоб врятувати нашу країну і кожного з нас... У скорботі й молитві низько схиляємо голови, вшановуємо пам'ять вірного Сина України", – йдеться у повідомленні.

Іван Василенко загинув 5 червня в Білогорівці Луганської області / Фото facebook.com/tulchinrda

Солдат Павло Савлук загинув 4 червня біля населеного пункту Новопіль у Донецькій області внаслідок ворожого авіаобстрілу.

"Гинуть молоді, мотивовані, найкращі. Сьогодні отримали чергове повідомлення про втрату гідного сина України і патріота. Ворожий окупант обірвав життя Савлука Павла Петровича, 18 листопада 1983 року народження, жителя смт. Кирнасівка Тульчинської громади", - йдеться у повідомленні.

Павло Савлук захищав Україну в складі протитанкової роти вогневої підтримки. Герою було 39 років.

"Коли ворог підступно зайшов на нашу територію, Павло Петрович став на захист Батьківщини. Захищаючи свою сім'ю, територіальну цілісність держави, за яку він віддав життя у розквіті сил. Йому тепер навіки 39. Така страшна ціна миру і волі, ціна наближення перемоги", - додали в РВО.

Павло Савлук / Фото: facebook.com/tulchinrda

Андрій Павлишинец загинув 6 червня в Запорізькій області. За п'ять днів до цього Герою виповнилося 39 років.

Андрій був родом з села Сальник Калинівської громади. До війни працював на одному з приватних підприємств Калинівки. Разом з дружиною виховував двох дітей, будував будинок для сім'ї, мріяв про щасливе життя.

У перші ж дні війни чоловік добровольцем пішов у військкомат. У травні 2022 року був мобілізований в армію.

"За рік служби Андрій Павлишинец побував у найгарячіших точках України, неодноразово ризикував життям і здоров'ям, був важко поранений, але до останнього свого подиху залишився вірний військовій присязі. У Героя залишились батько, дружина, двоє дітей та брат", – повідомили в Калинівській міській раді.

Андрій Павлишинец загинув 6 червня в Запорізькій області / Фото: kalynivska-objednana-gromada.gov.ua

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув радіотелефоніст батальйону морської піхоти ЗСУ Юрій Пивовар. У вересні воїну повинно було виповнитися 38 років. Життя захисника України обірвалося 30 травня біля села Покровка в Дніпропетровській області.

Також на війні з російськими окупантами загинув 36-річний матрос Володимир Вавелюк. Воїн Військово-Морських сил ЗСУ був з Камінь-Каширського на Волині. Свій останній бій захисник України прийняв у Донецькій області.

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