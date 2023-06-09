УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На війні з окупантами Вінниччина втратила ще чотирьох своїх захисників

Анна Ярославська
9 червня 2023, 11:29 оновлено 9 червня, 11:54
94
Додому на щиті повертаються Руслан Писаревський, Іван Василенко, Павло Савлук та Андрій Павлишинец.
Полеглі українські воїни
Вінницька область отримала одразу чотири трагічні звістки / Колаж: Главред, фото facebook.com/tulchinrda

В боях з російськими окупантами загинули чотири захисники України з Вінницької області. Додому на щиті повертаються Руслан Писаревський, Іван Василенко, Павло Савлук та Андрій Павлишинец.

Солдат Руслан Писаревський загинув 7 червня 2023 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів біля населеного пункту Преображенка Запорізької області, повідомили у Facebook Тульчинської районної військової адміністрації.

Руслан родом із села Чорномин Піщанського суспільства. Захищав Україну в складі першої артилерійської батареї. Герою назавжди залишиться 40 років.

відео дня

"Руслан Дмитрович назавжди залишиться в пам'яті тих, хто його знав, мужнім сином українського народу, відважним воїном, добрим і вірним другом, людиною з великим серцем, сповнений сил та енергії", – повідомила Тульчинська районна військова адміністрація.

Руслан Писаревський
Руслан Писаревський загинув 7 червня на Запорізькому напрямку / Фото facebook.com/tulchinrda

У Тульчинській РВО повідомили також про трагічну загибель старшого солдата Івана Василенка. Захисник України потрапив під мінометний обстріл окупантів і отримав поранення, несумісні з життям. Загинув 5 червня в Білогорівці Луганської області. Герою назавжди залишиться 37 років.

Руслан родом з мальовничої Кирнасівки в Тульчинській громаді. На фронті був водієм 4 аеромобільного відділення 1 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти.

"Наш Герой-захисник віддав своє життя, щоб врятувати нашу країну і кожного з нас... У скорботі й молитві низько схиляємо голови, вшановуємо пам'ять вірного Сина України", – йдеться у повідомленні.

Іван Василенко
Іван Василенко загинув 5 червня в Білогорівці Луганської області / Фото facebook.com/tulchinrda

Солдат Павло Савлук загинув 4 червня біля населеного пункту Новопіль у Донецькій області внаслідок ворожого авіаобстрілу.

"Гинуть молоді, мотивовані, найкращі. Сьогодні отримали чергове повідомлення про втрату гідного сина України і патріота. Ворожий окупант обірвав життя Савлука Павла Петровича, 18 листопада 1983 року народження, жителя смт. Кирнасівка Тульчинської громади", - йдеться у повідомленні.

Павло Савлук захищав Україну в складі протитанкової роти вогневої підтримки. Герою було 39 років.

"Коли ворог підступно зайшов на нашу територію, Павло Петрович став на захист Батьківщини. Захищаючи свою сім'ю, територіальну цілісність держави, за яку він віддав життя у розквіті сил. Йому тепер навіки 39. Така страшна ціна миру і волі, ціна наближення перемоги", - додали в РВО.

Савлук Павло
Павло Савлук / Фото: facebook.com/tulchinrda

Андрій Павлишинец загинув 6 червня в Запорізькій області. За п'ять днів до цього Герою виповнилося 39 років.

Андрій був родом з села Сальник Калинівської громади. До війни працював на одному з приватних підприємств Калинівки. Разом з дружиною виховував двох дітей, будував будинок для сім'ї, мріяв про щасливе життя.

У перші ж дні війни чоловік добровольцем пішов у військкомат. У травні 2022 року був мобілізований в армію.

"За рік служби Андрій Павлишинец побував у найгарячіших точках України, неодноразово ризикував життям і здоров'ям, був важко поранений, але до останнього свого подиху залишився вірний військовій присязі. У Героя залишились батько, дружина, двоє дітей та брат", – повідомили в Калинівській міській раді.

Андрій Павлишинець
Андрій Павлишинец загинув 6 червня в Запорізькій області / Фото: kalynivska-objednana-gromada.gov.ua

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув радіотелефоніст батальйону морської піхоти ЗСУ Юрій Пивовар. У вересні воїну повинно було виповнитися 38 років. Життя захисника України обірвалося 30 травня біля села Покровка в Дніпропетровській області.

Також на війні з російськими окупантами загинув 36-річний матрос Володимир Вавелюк. Воїн Військово-Морських сил ЗСУ був з Камінь-Каширського на Волині. Свій останній бій захисник України прийняв у Донецькій області.

Інші новини:

війна в Україні Вінницька область новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

12:33 Світ
"Переговори неможливі": Путін натравив на себе Захід підривом Каховської ГЕС – генерал

"Переговори неможливі": Путін натравив на себе Захід підривом Каховської ГЕС – генерал

12:05 Світ
Ополченці візьмуть Шебекіно та підуть на Білгород, РФ втратить 5 регіонів – Світан

Ополченці візьмуть Шебекіно та підуть на Білгород, РФ втратить 5 регіонів – Світан

11:01 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

12:35

15 хвилин і готово: навіщо люди ставлять на плиту сковороду з сіллю

12:33

Шольц, Макрон і Дуда поїдуть до Парижа обговорити гарантії безпеки України - Politico

12:05

"Переговори неможливі": Путін натравив на себе Захід підривом Каховської ГЕС – генералВідео

11:30

"Немає пограбування": боксерський чиновник "обламав" Ломаченко з ураженнямВідео

11:29

На війні з окупантами Вінниччина втратила ще чотирьох своїх захисників

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:07

Головоломка на швидкість: лише найуважніші знайдуть число 264 за 3 секунди

11:01

Бізнесмен і меценат Роман Фелик поповнив автопарк швидкої допомоги міської лікарні Краматорська

11:01

Ополченці візьмуть Шебекіно та підуть на Білгород, РФ втратить 5 регіонів – СвітанЕксклюзив

10:48

Жінка закип'ятила білу футболку зі скибочками лимона: результат шикарнийВідео

Реклама
10:25

Вода на Херсонщині починає спадати: за ніч рівень знизився на 20 см – ОВАФотоВідео

10:22

"10 років Афгану повторили за рік": пілот армії РФ дезертирував і озвучив втратиВідео

10:21

"Хотіли полякати, але щось пішло не за планом": Каховську ГЕС підірвали диверсанти РФ - СБУВідео

10:20

Гороскоп на завтра 10 червня 2023: Тельці - не лінуйтеся, Левам - раптовий дохідВідео

10:13

Співачка розчулилася: дочка Pink виступила з нею на сценіВідео

09:45

Лікарі розводять руками: у Мережі дізналися про останні результати обстеження Путіна

09:37

Чи будуть в Україні влітку кавуни: аграрії пояснили вплив на врожай підриву ГЕСВідео

09:09

Чи розмістить НАТО свої війська в Україні: про гучну заяву РасмуссенаПогляд

09:03

ЗСУ провели контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту - ISW

08:58

Складки на кросівках можна легко прибрати: в Мережі в захваті від способуВідео

08:54

Подоляк пояснив, чому контрнаступ ЗСУ буде ефектним і ефектнимВідео

Реклама
08:47

Наслідки підриву ГЕС для нас будуть страшні, а для росіян катастрофічні – ДаніловВідео

08:20

Нічна ракетна атака по Україні: окупанти вдарили по Житомирщині, є жертва

08:16

Генерал Маломуж оцінив, чи є шанси у російських агресорів утримати захопленеВідео

07:42

Банкір спрогнозував, чи зможе підскочити долар до рівня 40 грнВідео

07:20

Загинув в Оленівці: у Чернігові попрощалися із захисником Азовсталі Миколою БарановськимВідео

06:45

Важливе про контрнаступ і інформаціюПогляд

06:40

США оголосять про пакет військової допомоги на $2 млрд - BloombergВідео

04:30

Потужна підготовка дає шанс ЗСУ звільнити південь найближчими місяцями - МаломужВідео

04:00

Яке сьогодні свято 9 червня: що відзначають у світі та кого вітати

03:30

Чим відіпрати плями від полуниці: 5 найкращих способів, щоб і сліду не лишилося

02:41

Як посадити кабачки хитрим способом: урожай буде величезним

02:05

Навіщо в рідке мило додають оцет: хитрість, яка заощадить гроші і часВідео

01:35

Огризко спрогнозував план Кремля на переговори з УкраїноюВідео

01:30

Зоряний час: 5-місячний син Періс Хілтон "затусив" на концерті світської левиці

00:11

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольотиФотоВідео

08 червня, четвер
23:44

Які жінки подобаються чоловікам за 40 - з відповіддю може помилитися кожна друга

23:23

Будуть обмеження: Кривий Ріг через 1,5 місяці залишиться без водиВідео

23:22

Скарб господинь: навіщо в СРСР десятками збирали пластикові пакети і використовували повторно

22:59

ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington PostВідео

22:54

"Зручно гуляти в льолі": Камінська показалася в новому "як попало" образі

Реклама
22:13

Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому станіФотоВідео

21:46

З'явилися нові дані про колосальні втрати Росії за останні 6 місяців в УкраїніВідео

21:35

"Святіше Папи Римського": російський генерал нахабно пригрозив підривом Київської ГЕСВідео

21:28

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат - CNNВідео

21:21

Як зараз виглядає красуня-поліцейська Петра з фільмів "Таксі"

21:20

"Потонула мати з грудними дітьми": Єфросиніна рознесла міжнародні організації

21:14

Головне - не здаватися: 4 знаки, у яких завжди невдале перше побачення

20:34

Несподівано: Кім Кардашьян розповіла, яка вона в ліжку

20:13

Що додати в варення, щоб воно було густим: три ідеальних способа

20:02

Слова Буданова не стали реальністю: ГУР - про те, чому ЗСУ ще не зайшли до КримуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти