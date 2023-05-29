У тяжких боях під Бахмутом загинув молодий журналіст Євгеній Осієвський

Осієвський став 60-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

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Під Бахмутом загинув журналіст Євгеній Осієвський / Колаж: Главред, фото: Facebook Євгенія Осієвського

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 29-річний військовий, журналіст, автор науково-популярного журналу "Куншт" і журналу соціальної критики "Спільне" Євгеній Осієвський. Життя воїна обірвалося 22 травня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Про це у Facebook повідомив Факультет історії, бізнес-освіти та права Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка, де навчався Євгеній.

"Женя навчався на спеціальності "Політологія". Після отримання диплому бакалавра поїхав до столиці та вступив до Києво-Могилянської академії. У Києві Євген став автором кількох успішних проєктів. У 2022 році пішов на фронт захищати Україну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив друг Євгенія Ярослав Ковальчук, прощатимуться з воїном цього тижня у Кропивницькому. Точна дата буде відома за кілька днів.

"22 травня загинула одна з найближчих мені людей під Бахмутом. Вірний товариш і найкраща людина для дискусій про кіно, комікси і книги загалом. Жодні слова не здатні передати, яку пустку це лишає в моєму серці. Женю, дякую за всі розмови і дружні обійми", - написав Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

За даними Інституту масової інформації, Осієвський став 60-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій 11 травня 2023 року в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Дивіться г арячі кадри запеклих боїв під Бахмутом:

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