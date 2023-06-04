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На війні загинув воїн із Закарпаття Василь Легач: без батька залишилися двоє дітей

Анна Ярославська
4 червня 2023, 13:14 оновлено 4 червня, 13:18
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Односельці захисника України кажуть, що він був відважним воїном і взірцем мужності, відданості та самопожертви.
Василь Легач
Василь Легач загинув, захищаючи Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/bushtynskahromada, pixabay.com

На фронті загинув житель Закарпатської області Василь Легач. Вдома на захисника України чекали дружина і двоє маленьких дітей.

Трагічну звістку повідомили на Facebook-сторінці Буштинської територіальної громади Тячівського району, уродженцем якої був Василь Легач. Односельці Героя кажуть, що він був відважним воїном і зразком мужності, відданості й самопожертви.

У Буштинській громаді не уточнили, коли і за яких обставин загинув воїн. Однак його рідні та знайомі в соцмережах розміщували сповнені скорботи повідомлення 2 червня.

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"Загинув мій однокласник, воїн Легач Василь. Людина, у якої була душа настільки світла, добра, відкрита, яку рідко зустрінеш протягом життя. Він захищав наш сон, наш спокій. Вічна пам'ять Герою! Ти назавжди залишишся в нашій пам'яті", - написала у Facebook Яна Матчук.

Судячи зі сторінок Василя Легача в соцмережах, він був справжнім патріотом, любив походи в гори і обожнював кохану дружину і двох маленьких діточок.

Тіло Героя орієнтовно привезуть на малу батьківщину до вечора 4 червня в каплицю соборного Свято-Успенського храму Михайла Бонки.

"Якщо привезуть у неділю, то похорони пройдуть у понеділок, 5 червня, на площі біля Будинку культури. О котрій годині відбудеться процесія поховання, буде уточнено і обов'язково оголошено", – пишуть родичі полеглого Героя.

Як повідомляв Главред, в місті Тальне Черкаської області 28 травня провели в останню путь нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого в ніч на 26 травня збив суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир.

Загиблому нацгвардійцю було всього 22 роки. У нього залишилася дружина та троє дітей. Для близьких і друзів він назавжди залишиться в пам'яті молодим, чуйним і веселим хлопцем.

Раніше Главред писав про те, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

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