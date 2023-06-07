Воював у найгарячіших точках: загинув захисник з Полтави з позивним "Курт"

Побратими згадують Олександра Івка як сміливого і витривалого бійця, який виконував свій обов'язок до останнього подиху.

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Олександр Івко загинув у боях за Україну 31 травня 2023 року / Колаж: Главред, фото: poltava.to, pixabay.com

У боях з російськими окупантами загинув 39-річний уродженець Полтавщини Олександр Івко (позивний "Курт"). Захисник України воював на найгарячіших напрямках фронту. Свій останній бій прийняв 31 травня. Трагічну звістку про загибель Героя повідомило видання "Полтавщина".

Олександр Івко народився 14 серпня 1983 року в селі Велика Рудка, Диканського району Полтавської області. Жив у Полтаві.

Олександр Івко / Фото: poltava.to

За освітою Олександр був товарознавцем, проте працював не лише за фахом, але і в нафтогазовій галузі. Також він очолював охорону одного з місцевих закладів.

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Олександр любив риболовлю, обожнював верхову їзду, полювання, вів здоровий спосіб життя. Влітку 2022 року приєднався до лав Полтавського ДФТГ № 4 "Легіон". Вміло володів зброєю, показував високі результати на навчаннях, був сміливим і витривалим у бою.

Олександр Івко / Фото poltava.to

Після кількох місяців підготовки в "Легіоні" приєднався до лав одного зі спецпідрозділів розвідки ЗСУ. Виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках.

"Завжди допомагав побратимам, постійно освоював нові тактики військових дій, був сміливим і професійним воїном", – йдеться у повідомленні.

Прощання з Олександром відбудеться в середу, 7 червня в селі Велика Рудка. Об 11:00 розпочнеться служба у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави. На 12:00 заплановано поховання воїна на Затуринському кладовищі облцентру.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув радіотелефоніст батальйону морської піхоти ЗСУ Юрій Пивовар. У вересні воїну повинно було виповнитися 38 років. Життя захисника України обірвалося 30 травня біля села Покровка в Дніпропетровській області.

Також на війні з російськими окупантами загинув 36-річний матрос Володимир Вавелюк. Воїн Військово-Морських сил ЗСУ був з Камінь-Каширського на Волині. Свій останній бій захисник України прийняв у Донецькій області.

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