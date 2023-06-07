УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Воював у найгарячіших точках: загинув захисник з Полтави з позивним "Курт"

Анна Ярославська
7 червня 2023, 06:49 оновлено 7 червня, 07:14
200
Побратими згадують Олександра Івка як сміливого і витривалого бійця, який виконував свій обов'язок до останнього подиху.
Олександр Івко
Олександр Івко загинув у боях за Україну 31 травня 2023 року / Колаж: Главред, фото: poltava.to, pixabay.com

У боях з російськими окупантами загинув 39-річний уродженець Полтавщини Олександр Івко (позивний "Курт"). Захисник України воював на найгарячіших напрямках фронту. Свій останній бій прийняв 31 травня. Трагічну звістку про загибель Героя повідомило видання "Полтавщина".

Олександр Івко народився 14 серпня 1983 року в селі Велика Рудка, Диканського району Полтавської області. Жив у Полтаві.

Олександр Івко
Олександр Івко / Фото: poltava.to

За освітою Олександр був товарознавцем, проте працював не лише за фахом, але і в нафтогазовій галузі. Також він очолював охорону одного з місцевих закладів.

відео дня

Олександр любив риболовлю, обожнював верхову їзду, полювання, вів здоровий спосіб життя. Влітку 2022 року приєднався до лав Полтавського ДФТГ № 4 "Легіон". Вміло володів зброєю, показував високі результати на навчаннях, був сміливим і витривалим у бою.

Олександр Івко
Олександр Івко / Фото poltava.to

Після кількох місяців підготовки в "Легіоні" приєднався до лав одного зі спецпідрозділів розвідки ЗСУ. Виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках.

"Завжди допомагав побратимам, постійно освоював нові тактики військових дій, був сміливим і професійним воїном", – йдеться у повідомленні.

Прощання з Олександром відбудеться в середу, 7 червня в селі Велика Рудка. Об 11:00 розпочнеться служба у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави. На 12:00 заплановано поховання воїна на Затуринському кладовищі облцентру.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув радіотелефоніст батальйону морської піхоти ЗСУ Юрій Пивовар. У вересні воїну повинно було виповнитися 38 років. Життя захисника України обірвалося 30 травня біля села Покровка в Дніпропетровській області.

Також на війні з російськими окупантами загинув 36-річний матрос Володимир Вавелюк. Воїн Військово-Морських сил ЗСУ був з Камінь-Каширського на Волині. Свій останній бій захисник України прийняв у Донецькій області.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ Полтавська область новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Після підриву Каховської ГЕС окупанти затопили свої підрозділи - офіцер ЗСУ

Після підриву Каховської ГЕС окупанти затопили свої підрозділи - офіцер ЗСУ

09:16 Україна
Вода прибуває - майже дві тисячі будинків затопило - Херсонська ОВА

Вода прибуває - майже дві тисячі будинків затопило - Херсонська ОВА

09:13 Україна
Росія готова кинути Крим, Кремль вже розуміє свою поразку - Гончар

Росія готова кинути Крим, Кремль вже розуміє свою поразку - Гончар

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

09:16

Після підриву Каховської ГЕС окупанти затопили свої підрозділи - офіцер ЗСУ

09:13

Вода прибуває - майже дві тисячі будинків затопило - Херсонська ОВАВідео

09:02

У чому користь часникових стрілок і як їх правильно готувати

09:00

Росія готова кинути Крим, Кремль вже розуміє свою поразку - ГончарЕксклюзив

08:50

Жданов пояснив, як підрив Каховської ГЕС вплине на наступ ЗСУВідео

"За 2-4 дні Каховське водосховище щезне": вранці буде пік розливу води – Укргідроенерго"За 2-4 дні Каховське водосховище щезне": вранці буде пік розливу води – Укргідроенерго
08:24

Чому наслідки підриву дамби будуть масштабнимиПогляд

08:22

РФ ймовірно навмисно пошкодила Каховську ГЕС: в ISW пояснили, в чому вигода окупантівВідео

08:01

Фізик зафіксував докази про підрив Каховської ГЕС: коливання відчули на БуковиніВідео

07:38

"Це війна" : у США вирішили не перешкоджати ударам України по території РФ - NYT

Реклама
07:30

Надзвичайно складна головоломка: лише одиниці знайдуть серце за 5 секунд

06:50

Як правильно казати – мешканці чи жителі: Авраменко пояснив дилемуВідео

06:49

Воював у найгарячіших точках: загинув захисник з Полтави з позивним "Курт"

06:20

Для Путіна вкрай важлива "заморозка" під будь-яким соусомПогляд

05:55

Як пофарбувати волосся після 45 років, щоб влітку виглядати молодо та модно

05:46

Надскладна головоломка: потрібно знайти метелика серед моря квітів за 10 секунд

04:40

"Зачепив дроти – і все вибухнуло": окупанти могли випадково підірвати ГЕС – ЖдановВідео

04:00

Яке сьогодні свято 7 червня: що відзначають у світі та кого вітати

03:15

Дочка Кошового здивувала дорослими фото

02:40

Не дружні обійми: визначився головний кандидат на серце Шакіри

02:10

Як сказати українською "горящая путевка": Авраменко навчив правильно перекладати словаВідео

Реклама
01:35

Жданов спрогнозував, як захід може прореагувати на підрив Каховської ГЕСВідео

00:02

Копія Бред Пітт: дочка акторів повторила легендарну мамину стрижку "їжачок"

06 червня, вівторок
23:43

"Нас ніщо не зупинить": підрив Каховської ГЕС не завадить контрнаступу ЗСУ - ДаніловВідео

23:41

Путіністка Кудрявцева зганьбилася огидним співомВідео

23:04

Чому 8 червня не можна нагадувати боржникам про борги: прикмети і заборониВідео

22:57

Сидять на дахах: на лівобережжі Херсонщини українці залишились наодинці з катастрофоюВідео

22:08

Лайма Вайкуле розкрила подробиці особливих стосунків із Софією РотаруВідео

21:59

Обмовити Україну не вдасться: США мають докази причетності РФ до підриву ГЕС - NBCВідео

21:48

Хто підірвав Каховську ГЕС: названо виконавцівВідео

21:16

"Нехай спокутує гріхи": Оля Цибульська "припечатала" Світлану ЛободуВідео

21:14

Навіщо кидати шпильку в окріп: що означає прикмета з сивої давнини

21:11

"Готовність - максимальна": Зеленський терміново скликав СтавкуВідео

20:31

Підрив Каховської ГЕС: РФ приголомшила своїм цинічним кроком в ООНВідео

20:17

На Україну насувається шторм: які регіони будуть в полоні потужних зливВідео

20:15

Померла Марта з фільму "Довга дорога в дюнах" Ліліта Озоліня

19:41

"Не хочу брати участь у політичному театрі": заяви Зеленського після катастрофи на ГЕСВідео

19:38

Чому у індійських жінок найрозкішніше волосся в світі: секрет краси

19:30

У дивній заяві ні слова про РФ: генсек ООН нарешті відреагував на підрив ГЕСВідео

19:20

Останній аргумент божевільного: навіщо Путіну підрив Каховської ГЕСПогляд

18:59

Жданов назвав катастрофічні наслідки через підрив Каховської ГЕСВідео

Реклама
18:45

"Страшно уявити інших": в РФ вибрали "Місіс Росія-2023"

18:32

"Армія РФ собі зробила гірше": у Міноборони назвали причину теракту на Каховській ГЕСВідео

18:30

"ЗСУ можуть форсувати Дніпро": армія РФ сама знищила свої позиції на півдні – ЖдановВідео

18:29

Все горить та вибухає: ЗСУ потужно вдарили по позиціях окупантів на лівому березі ХерсонщиниВідео

18:15

Жінка помила волосся колою і показала, до чого це призвелоВідео

17:48

Більше не маленький ведмедик: як зараз виглядає прийомний син Кідман і Круза

17:43

"Вони до підриву не готувалися": Жданов розповів, навіщо Росія підірвала Каховську ГЕСВідео

17:33

"Усі тварини загинули": вода повністю знищила зоопарк у Новій КаховціВідео

17:23

"Так не діставайся же ти нікому!": команду підірвати Каховську ГЕС дав Путін - ЖдановВідео

16:48

Нестерпна спека: синоптик розповіла, яку погоду очікувати українцям влітку 2023

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти