На Великдень окупанти вбили двох дітей на Донеччині

​​​​​У Донецькій області у великодній ранок загинули дві дівчинки 14 і 5 років / Фото Reuters

Вранці в неділю, 24 квітня, російські окупанти вбили двох дітей у Донецькій області.

Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, загинули дві дівчинки 14 і 5 років.

"Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти в цей великодній ранок. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня сім'я, був зруйнований", - написав Кириленко.

"За злочини, які творять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - додав він.

Керівник області також ще раз закликав земляків евакуюватися з прифронтової зони.

"Бережіть життя - своє та своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири і будинки, є найвищою цінністю. Все зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним - вижити", - підкреслив Кириленко.

читайте такожДочка жінки з червоним манікюром, що стала символом окупованої Бучі, розповіла історію матеріЗазначимо, за офіційними даними на ранок 24 квітня 2022 року, від рук російських окупантів загинули 213 дітей і понад 389 - поранені.

Як повідомляв Главред, в Маріуполі загинули дві юні актриси міського театру - Єлизавета і Соня. Дівчатка грали в місцевому театрі. Ліза і Соня виконували роль Люссі у виставі "Лев, Чаклунка, Шафа" за книгою "Хроніки Нарнії".

Загинули дівчатка внаслідок обстрілів міста російськими загарбниками.

Нагадаємо, Кремль публічно відмовився від великоднього перемир'я, і російські окупанти готуються до нових обстрілів мирного населення та захисників України на Великдень 2022. Заради забави загарбники пишуть на снарядах "Христос Воскрес!". Про це свідчить чергова перехоплена розмова, опублікована Службою безпеки України.

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