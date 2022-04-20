В ООН запропонували Великоднє перемир'я в Україні, Кремль публічно відмовився

Дмитро Медведєв, колишній російський прем'єр і президент, дозволив собі вельми знущальну інтонацію, коментуючи пропозицію ООН про Великоднє перемир'я.
Україна підтримує ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша негайно ввести Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні. Про це передавати представники Міністерстві закордонних справ України.
"Вдячні генеральному секретарю ООН Антоніо Гуттерішу за ініціативу ввести Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні, починаючи з Чистого четверга 21 квітня. Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза необхідна для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих і можливих бойових дій, в першу чергу з багатостраждального Маріуполя", - зазначили дипломати.
Тим менше, високопоставлений чиновник з-поміж російських окупантів, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв в категоричному тоні відкинув запропоновану гуттеришем ідею оголосити "Великоднє перемир'я".
"Все частіше, коли читаєш новини, приходить відчуття, що ці новини - з різних планет. Ось з останнього:"Генеральний секретар ООН пропонує оголосити чотириденне Великоднє перемир'я на Україні". Через годину канцлер ФРН Олаф Шольц пропонує збільшити поставки Україні зброї в тому числі і важкої. Щоб Росія, як вони люблять говорити,"ніколи не перемогла". Дуже "послідовна" позиція міжнародного співтовариства. І на що людям орієнтуватися? Звичайним людям? І що думати керівникам інших країн?"- заявив він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що обложений російськими окупантами Маріуполі Донецької області на території заводу "Азовсталь" переховуються близько 1 тисячі мирних жителів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив в ході брифінгу після зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Також президент України заявив, що як і раніше готовий обміняти російських військовополонених в обмін на безпечний прохід для цивільних осіб і українських військ в Маріуполі.
Глава держави підкреслив, що готовий обміняти російських військовополонених на безпечний прохід "коридором" цивільних і захисників Маріуполя.
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