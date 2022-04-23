Окупанти готуються до обстрілів і пишуть на снарядах Христос воскрес

Путінські військові готуються обстрілювати Україну на Великдень 2022/ Фото УНІАН

Кремль публічно відмовився від великоднього перемир'я, і російські окупанти готуються до нових обстрілів мирного населення та захисників України на Великдень 2022. Заради забави загарбники пишуть на снарядах "Христос Воскрес!".

Про це свідчить чергова перехоплена розмова, опублікована Службою безпеки України.

"Наші пацани пасхалки хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть "Христос воскрес!". Розважаємося, як можемо", - розповідає окупант своїй дружині.

Вони сміються і радіють "дотепності" путінських танкістів.

Втім, коли мова заходить про справи в його підрозділі, який стоїть в Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. З 19 осіб в його взводі залишилося лише семеро. Інших вбили або вони зникли. І перспектив поповнення лав окупантів немає.

"Тут нікого не додають. Навпаки - всі їдуть! Кого нам додавати? Тут всі біжать! У нас із бригади звільнилося вже 600 осіб... Тут залишилися лише найстійкіші та алкаші", - резюмує окупант.

Як повідомляв Главред, в іншій перехопленій розмові окупантів, опублікованій Службою безпеки України, російські окупанти визнають, що українські захисники перевершують їх в умінні та бажанні воювати. При цьому рашисти бояться наших воїнів та відчувають небезпеку навіть у населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

Один із загарбників розповів про те, що український снайпер тримає в страху весь підрозділ окупантів. При цьому боєць ЗСУ за день встиг знищити чотирьох загарбників.

Тим часом у боях на маріупольському напрямку окупанти РФ залучили весь особовий склад "МВС ДНР" і більшість загинула. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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