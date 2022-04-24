У Маріуполі снаряд окупантів вбив чоловіка, який направляв російські "Гради" на житлові масиви в 2015 році

Як каже радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, Валерію Кірсанову вдалося уникнути покарання за "законом Савченко" - але російський снаряд вбив його в 2022-му.
У Маріуполі вбито Валерія Кірсанова, який у 2015 році наводив російських РСЗВ "Гради" на мікрорайон "Східний". Про це на своєму Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"У Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мерзота, яка в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Фактично уникнув покарання через "правку Савченко". Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає кожного. Без варіантів", - написав він.
Довідка. 24 січня 2015 року в результаті артилерійського обстрілу російськими військовими мікрорайону "Східний" в Маріуполі загинула 31 людина, а більше сотні отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Крім того, значних руйнувань зазнала інфраструктура мікрорайону ‒ було пошкоджено 55 багатоповерхових будинків, а також будинків у приватному секторі, дитячі садки та школи.
25 січня СБУ затримала Валерія Кірсанова, який коригував вогонь з російських "Градів" по "східному".
У червні 2019 року суд визнав його винним і засудив його до дев'яти років в'язниці.
15 серпня того ж року Кірсанов вийшов на свободу за "законом Савченко" (за яким один день перебування в слідчому ізоляторі зараховують за два дні позбавлення волі у разі прийняття ув'язненому обвинувального вироку).
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з високопоставлених представників окупаційної влади Володимир Коваленко загинув у Маріуполі.
До окупації Донецька він займав одну з керівних посад у військовій частині 3004 внутрішніх військ МВС. Вони займалися конвоєм.
"У Маріуполі був ліквідований Володимир Коваленко. Він з Донецька, і в окупаційній владі обіймав посаду "начальника Управління позавідомчої охорони", - йдеться в повідомленні Управління стратегічний комунікацій ЗСУ
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