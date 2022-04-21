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"Вбивали людей для розваги": Зеленський розповів нові подробиці звірств окупантів під Києвом

21 квітня 2022, 23:09

Тіла були закопані прямо посеред території міста, біля звичайних будинків.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

У Бородянці 20 квітня були знайдені ще два поховання мирних людей, убитих російськими окупантами. В одній з цих могил - тіла двох чоловіків 35 років і 15 - річної дівчини. У другій могилі - шість чоловік: чотири чоловіки і дві жінки.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час своєї промови в парламенті Португалії.

Всі люди в Бородянці були вбиті, коли російські війська контролювали містечко. Тіла були закопані прямо посеред території міста, біля звичайних будинків.

Президент підкреслив, що такі поховання знаходять у всіх громадах зараз, у всіх містах, які українські війська звільняють від російських окупантів.

"Світ вже запам'ятав назву українського міста Буча, яке знаходиться в 20 хвилинах їзди від Бородянки. Запам'ятав страшні фотографії тіл убитих прямо на вулицях Бучі. Тижнями вбиті люди лежали на дорозі, на тротуарах, поруч з будинками. Російські солдати навіть не намагалися прибрати ці трупи. І не дозволяли, до речі, місцевим жителям, які залишилися в місті, їх поховати", - розповів глава держави.

"Упевнений, більшість з вас бачили ті фотографії. Але на них далеко не все, що довелося пережити місцевим. Окупанти вбивали людей навіть просто для розваги, а також щоб пограбувати їхні будинки. Людей кидали вмирати в колодязі. Катувати. Розстрілювати. Вбивали гранатами в підвалах, де люди ховалися від обстрілів", – розповів Зеленський.

Він також повідомив, як російські військові вбивали біженців на дорогах. Відкривали вогонь по машинах, на яких було написано "діти". Сотні таких розстріляних і спалених машин залишалися на дорогах.

Скільки людей вбито в Київській області

На сьогодні, у Київській області, окупанти вбили 1126 українців, з них – 40 дітей.

У Чернігівській, Сумській, Харківській та інших областях України, куди зайшли російські війська, вони влаштували таке ж пекло, як і в Бородянці або Бучі.

"Один тільки приклад. У селі Ягідне на Чернігівщині окупанти зігнали всіх жителів села в підвал школи і тримали там тижнями. Це невелика сільська школа, невеликий підвал, в якому тільки від задухи померли близько 10 осіб. Наймолодшій дитині в підвалі - три місяці. Уявіть собі, три місяці дитині! А найстаршій людині - 93 роки. А всього в підвалі було близько чотирьохсот чоловік!",- розповів глава держави.

Він додав, що більше трьох тижнів російські окупанти днями і ночами забороняли людям вийти з підвалу навіть в туалет. А коли люди просили вийти за одягом для малюків, окупанти вимагали від них, щоб ті заспівали російський державний гімн.

"Ось так російські військові розважалися. Ось таку безкарність вони відчували. Ось що відбувається в Україні зараз. 2022 рік", - резюмував Зеленський.

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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