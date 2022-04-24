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"Путін вірить у числа і дати": історик попередив Україну про маніакальні плани Кремля до 9 травня

24 квітня 2022, 08:54

Нездорова уява російського диктатора буквально залежить від оточуючих його чисел і символів, зазначив експерт.

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Історик попередив Україну про маніакальні плани Кремля до 9 травня / скріншот з відео

Дати Великодня і 9 травня є визначальними для президента РФ Володимира Путіна. Занадто небезпечною в питанні розв'язаної ним війни проти України може стати саме другий понеділок наступного місяця, коли в РФ припадає так званий день Перемоги.

Історик Олександр Алфьоров в ефірі "Україна 24" зазначив, що нездорова уява російського диктатора буквально залежить від оточуючих його чисел і символів.

"За даними біографів Путіна, він – символіст. Тому, коли ми говоримо в цілому про цю хвору на маніакальні розлади людину, то потрібно розуміти, що віруючим він не є, а оточує себе забобонами, тому що вірить в числа і дати", – говорить фахівець.

Історик зазначив, що забобонний полковник КДБ має різне за світосприйняття оточення.

читайте такожАтака Росії захлинається на Донбасі: чому Путіну буде нічим хвалитися 9 травняАлфьоров пояснив, що визначальними для Путіна є дати Великодня і 9 травня, до того ж друга стане небезпечним днем, оскільки кремлівський режим "апофеозно налаштований і зациклений" на дні перемоги. Так, він може готувати "злі рішення" для України.

"Весь світ 8 травня згадує полеглих у боях солдатів Другої світової війни, 9 травня-офіційний день мракобісся "русского мира". В одній колоні маршируватимуть псевдо ветерани з портретом Сталіна та іконою Миколи II, якого розстріляли більшовики", - зазначив історик.

Він вважає, що під час параду на Красній площі в Москві можуть пройтися не тільки колони військової або трофейної техніки, а й українські військовополонені, яких змусять це зробити.

"Апофеоз підігрівається, так що слід очікувати злих рішень, які зустрінуть оплесками в цей день. Переконаний, що 9 травня буде використаний як ідеологічний маркер для потужної підтримки пропаганди", - підкреслив Алфьоров.

Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти мають намір провести колони українських військовополонених в рамках парадів, присвячених 9 травня, відразу в декількох містах.

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війна в Україні Володимир Путін
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